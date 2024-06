Lavori per 1 milione di euro nelle palestre delle scuole di Monza

A Monza 4 palestre saranno interessate da lavori di manutenzione straordinaria: Bellani, Tacoli, Ardigò e Zucchi. I cantieri, per i quali sono stati stanziati 950mila euro, sono già partiti e in questo modo nel nuovo anno scolastico gli studenti e le associazioni sportive potranno disporre di strutture rinnovate, più efficienti energicamente e più accessibili, in grado di accogliere meglio le attività di pratica sportiva.

Bellani e Ardigò: inclusione e sicurezza

Gli interventi sulla palestra della Scuola Media Bellani in Via Foscolo - iniziati il 21 maggio - prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche, in conformità con le norme Coni, predisponendo servizi igienici per persone disabili anche per lo spogliatoio dell’arbitro e dell’infermeria. I servizi igienici e gli spogliatoi della palestra, invece, verranno rinnovati nelle componenti impiantistiche e nei rivestimenti igienico sanitari. Gli spogliatoi, inoltre, verranno compartimentati con porte tagliafuoco Rei. Per il magazzino l’intervento include sia una porta che un controsoffitto Rei. Saranno anche realizzate nuove vie di esodo verso gli spazi esterni e verranno adeguati e modificati l’impianto di illuminazione di emergenza e l’impianto idrico antincendio.

I lavori prevedono anche l’installazione di una ringhiera di separazione per il pubblico rispetto all’area di attività sportiva, la sostituzione dei serramenti con nuove superfici vetrate; la sostituzione dell’impianto di illuminazione con l’utilizzo di luci led e un adeguamento dell’impianto elettrico con la sostituzione dei corpi illuminanti. Il quadro economico complessivo è di 500mila euro, con il termine dell’intervento fissato, salvo imprevisti, per metà novembre 2024.

Anche per la palestra e spogliatoi della scuola secondaria di primo grado "Ardigò" si è reso necessario effettuare una serie di opere di manutenzione straordinaria dei servizi igienici degli spogliatoi delle squadre per renderli completamente accessibili a persone diversamente abili. Verranno anche realizzati un nuovo locale spogliatoio per gli arbitri con servizio igienico e un servizio igienico ad uso del locale infermeria, entrambi accessibili a persone diversamente abili. Le opere prevedono anche la realizzazione di un nuovo locale deposito attrezzi ginnici, in modo da garantire uno spazio di ricovero per gli attrezzi ad uso della scuola e un locale ad uso delle società sportive che utilizzano l’impianto sportivo fuori dagli orari scolastici. Completano i lavori opere di adeguamento dell’impianto elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento e fognario e l’installazione di nuovi sistemi di areazione nella palestra. L’importo dei lavori - iniziati il 10 giugno - ammonta a 130mila euro, con la conclusione delle opere fissata, salvo imprevisti, per la seconda settimana di settembre.

Tacoli: efficientamento energetico

Per la palestra della scuola Tacoli - con i lavori che sono iniziati anche in questo caso il 10 giugno - è prevista la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, risalente al 1996, con un nuovo sistema di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria costituito da 2 caldaie da 120 kw e da 2 unità interne di emissione del calore da circa 110 kw ciascuna. Il vecchio bruciatore a metano, disposto fuori dalla palestra, verrà rimosso e smaltito, così come il bollitore a gas situato all’interno dello spogliatoio. Sarà invece ripristinata l’unità di trattamento aria (UTA) degli spogliatoi, non più in funzione dal periodo del Covid. I lavori avranno un costo totale di 100mila euro, con il termine dell’intervento fissato, salvo imprevisti, per l’inizio di settembre del 2024.

Zucchi: a nuovo le due palestre

Il progetto che riguarda la scuola secondaria di I grado Zucchi prevede alcune opere di completamento dell’intervento di manutenzione straordinaria da poco realizzato su entrambe le palestre dell’istituto. I lavori sono iniziati il 3 giugno. È prevista la sostituzione delle pavimentazioni sportive esistenti e la sistemazione e l’adeguamento normativo delle aree esterne per il regolare accesso e deflusso di pubblico e atleti alla struttura. Sarà smontato l’attuale impianto di pallacanestro, sostituito da uno reclinabile a soffitto realizzato in acciaio verniciato.

Arriveranno anche nuovi tabelloni in plexiglass; nuovi canestri regolabili a norma Fiba, protezioni morbide antinfortunio sul bordo inferiore dei tabelloni, due tralicci per il sollevamento dell’impianto da basket e una coppia di sistemi di regolazione basket-minibasket a doppio telaio scorrevole. Nel progetto è anche prevista l’installazione di una rete parapalloni e anticaduta a protezione del controsoffitto, ancorata su cavi d’acciaio che verranno tassellati sulle travi portanti della copertura. La rete potrà essere smontata temporaneamente per l’esecuzione di eventuali interventi di manutenzione futuri.

Sul lato dell’accessibilità è inoltre prevista la fornitura e la posa di una rampa di accesso per disabili, comprese tutte le opere edili e da fabbro per la realizzazione dell'opera, comprensiva di tutti i componenti e gli accessori necessari. L’importo dei lavori - finanziati da fondi Pnrr - ammonta a 220mila euro, con le opere che dovrebbero terminare, salvo imprevisti, già con l’inizio di agosto.

"Gli interventi sulle palestre scolastiche che prendono il via quest’estate - osserva l’assessore allo Sport Viviana Guidetti - porteranno tante novità per i quattro edifici coinvolti, che diventeranno più accessibili, più efficienti a livello energetico e rispetteranno tutti gli standard necessari ad ospitare manifestazioni di pubblico spettacolo. Ne beneficeranno non solo gli studenti degli istituti ma anche tutti gli atleti iscritti alle associazioni sportive della città che svolgono le loro attività presso queste palestre".