Al via il cantiere e i lavori in piazza Cambiaghi, come cambia la viabilità: i divieti e le deviazioni

Sono iniziati martedì 25 giugno i lavori di riqualificazione di piazza Cambiaghi per l’area passata dalla proprietà privata nelle mani pubbliche del comune,con la chiusura di una vicenda pluridecennale a compimento di una convenzione rimasta in sospeso dal 1988. Il cantiere proseguirà nei prossimi mesi, con gli interventi programmati fino al 2 febbraio. Ma come cambia la viabilità durante i lavori?

Martedì mattina, all’avvio del cantiere, il sindaco Paolo Pilotto, insieme all’assessore al Bilancio Egidio Longoni, l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti e al collega con delega al Commercio Carlo Abbà, insieme ai tecnici, ha effettuato il primo sopralluogo.

I lavori

I lavori – che interessano una superficie di 6.100 metri quadrati e dureranno circa tre mesi – prevedono la messa in sicurezza della pavimentazione, con la rimozione delle mattonelle in pietra esistenti e la realizzazione di una nuova posa in asfalto stampato: una base di conglomerato bituminoso che sarà poi rifinita con disegni realizzati con matrici metalliche e colorata con resine protettive. La riqualificazione, per una spesa complessiva di 1.100.000 euro, prevede anche l’adeguamento della geometria delle aree verdi a ridosso di via Spalto Piodo e via C. Colombo e la realizzazione delle predisposizioni per il successivo adeguamento di tutte le reti impiantistiche necessarie sia per l’alimentazione delle colonnine elettriche al servizio del mercato, sia per l’impianto di illuminazione della piazza, sia per l’impianto di videosorveglianza e di controllo degli accessi della ZTL lungo via Colombo. Al termine dei lavori gli spazi per i banchi del mercato saranno riorganizzati, anche per lasciare libera la porzione di Piazza Cambiaghi con accesso da via Azzone Visconti, già transennata da mesi, poiché di proprietà della Società Edilcentro S.r.l.

Cosa cambia per il parcheggio

Dato che l’area di piazza Cambiaghi e la Via Colombo non saranno accessibili in auto durante l’intervento di riqualificazione, gli abbonamenti mensili per il parcheggio non saranno acquistabili fino alla fine dei lavori. Chi ha già acquistato l’abbonamento per il mese di luglio 2024 verrà contattato da MonzaMobilità per concordare le modalità di rimborso. I clienti in possesso di abbonamento per il mese di giugno 2024, invece, saranno autorizzati alla sosta nel parcheggio a barriera di Piazza Castello per i giorni 25-26 e 28 giugno.

Trasloco per il mercato

Per tutta la durata dei lavori, i mercati del giovedì e del sabato di piazza Cambiaghi verranno spostati nell’area tra la via Felice Cavallotti, via Pellettier e via Sempione, di fronte all’Istituto Statale di Istruzione Superiore Mosè Bianchi e al Liceo Scientifico Statale Paolo Frisi.

Modifiche alla viabilità

A partire da martedì 25 giugno e fino al termine dei lavori una apposita segnaletica di cantiere avviserà gli automobilisti in merito alle variazioni relative alla viabilità dell’area. In particolare tutti i veicoli provenienti da via Azzone Visconti potranno entrare in via C. Colombo e proseguire sul ponte Talamoni solo se autorizzati per l’ingresso in ZTL. Gli altri veicoli che entreranno in via Porta Lodi in direzione di via C. Colombo dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in via C. Porta o a sinistra in via E. Cernuschi. E’ vietata la sosta nell’area limitrofa al cantiere.

“I lavori – osserva il Sindaco Paolo Pilotto - permetteranno di restituire alla cittadinanza una piazza pubblica curata, rinnovata e sicura: un traguardo molto atteso dalla città che migliorerà il volto di una piazza molto frequentata e vissuta dai cittadini”.