La strada "rossa", più verde e un parcheggio: come cambia una zona di Monza

Un pezzo di San Rocco si rinnova. A Monza infatti sono pronti a partire i lavori di manutenzione straordinaria per piazza e via d’Annunzio. Dalla completa pulizia degli spazi pubblici all’aggiunta di nuovo verde e sostituzione dei dissuasori e degli elementi di arredo urbano: i lavori sono pronti a partire. Il costo? Un investimento del valore complessivo di poco più di 41.000 finanziato interamente da Coop Lombardia nell’ambito di una convenzione siglata con il comune. Gli interventi prenderanno il via nelle prossime settimane e dureranno circa nove settimane, dopo l’approvazione del progetto esecutivo.

Come cambia la piazza

I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale della via con un colore rosso bordeaux, in armonia con le piastrelle e i masselli della piazza adiacente e la creazione di un’area di sosta, con una postazione riservata ai disabili. Oltre alla completa pulizia degli spazi pubblici, all'ingresso del Centro Civico – per il quale verrà anche rinnovata la tettoia - sarà realizzata un'aiuola con arbusti per abbellire e valorizzare l'area. Verranno installati anche due cancelli pedonali e recinzioni laterali per garantire una maggiore sicurezza. Saranno eseguiti, inoltre, interventi di manutenzione sui cordoli e griglie della fontana a pavimento e sulla fontanella. I dissuasori esistenti verranno riposizionati per delimitare meglio il perimetro della piazza e di via D'Annunzio.

Per migliorare la sicurezza e garantire la pedonalità dell’area saranno installati nuovi dissuasori, di cui uno a scomparsa. Su via Aquileia verrà creata un'isola spartitraffico per proteggere i pedoni e facilitare l'attraversamento della strada, e saranno infine fornite e piantate due nuove alberature per arricchire il verde urbano.

“Con questi lavori – osserva l’Assessore al Governo del Territorio – verrà rimesso a nuovo un punto di riferimento per il quartiere. L’intervento è frutto dell’ascolto delle richieste dei cittadini che, con una petizione, avevano chiesto il mantenimento e la riqualificazione della piazza: fino al 2022, infatti, il progetto della precedente Amministrazione era quello di riaprirla al transito delle auto. Si tratta, dunque, di un intervento molto atteso a San Rocco che permetterà di restituire ai monzesi una via e una piazza più accoglienti, più sicure e più verdi”.