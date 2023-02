A Monza al via i lavori nella piazza del mercato

Operai al lavoro in piazza Trento e Trieste. Nella centralissima piazza monzese che il giovedì accoglie le bancarelle del mercato da questa mattina, lunedì 6 febbraio, gli operai sono al lavoro. Ad annunciarlo Giada Turato, assessore all'Ambiente, Energia e Mobilità. L'assessore sul suo profilo Facebook ha postato le foto degli operai che da questa mattina stanno lavorando per rimozione delle lastre rotte lungo la pavimentazione del monumento ai caduti.

"I lavori andranno avanti per circa 2 mesi - ha annunciato Turato -. Da oggi sono iniziati quelli per la rimozione e posa nuove delle lastre (caditoie) nella pavimentazione di piazza Trento e Trieste". Un problema che ormai veniva denunciato almeno sette anni con le segnalazioni di lastre nella piazza e lungo il monumento che ormai stavano cedendo, diventando pericolose per l'incolumità dei passanti.

L'assessore Turato rassicura i monzesi: Gli interventi non avranno ripercussioni sullo svolgimento del mercato del giovedì. "Il giovedì l'impresa lascerà le aree agibili da materiali e recinzioni di cantiere per consentire il normale svolgimento del mercato", precisa sui social.