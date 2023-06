Al via i lavori sul ponte della Tangenziale: per 4 mesi cambia la viabilità

Al via i lavori sul ponte della Tangenziale Est: per 4 mesi cambia la viabilità. Lo comunica il comune di Carugate sul suo sito. Dopo la prima fase di lavori finiti a settembre 2022 inizierà a breve la seconda parte di manutenzione del ponte con lo scopo di rafforzare e riparare la struttura per garantire la sicurezza necessaria agli automobilisti.

Dal 3 luglio fino all’inizio di ottobre Città Metropolitana di Milano, su indicazione dell’ufficio Manutenzione manufatti di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.a., modificherà la viabilità del ponte della Sp208 che sovrappassa la Tangenziale Est (A51) e che collega Carugate con Brugherio. Il ponte sarà percorribile solo per rientrare a Carugate, sia che si arrivi dalla Tangenziale Est o che si arrivi da Brugherio.

Per entrare in Tangenziale Est A51 in direzione Milano sarà consigliato utilizzare l’ingresso numero 13 di Cernusco sul Naviglio, percorrendo la Sp121 e attraversando il comune di Cernusco come da segnaletica che verrà posizionata sul percorso. Per raggiungere Brugherio si consiglia di attraversare la zona industriale passando da via Della Galeazza.