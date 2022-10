Chiusure notturne della Milano-Meda, ponti sotto i ferri

La provincia di Monza e Brianza rende note che questa notte e domani notte (26 e 27 ottobre 2022) dalle 21 alle 6 del mattino successivo sono previste alcune chiusure sulla ss35 Milano-Meda. In entrambe le direzioni, con uscite obbligatorie a Varedo per la carreggiata sud verso Meda e uscita obbligatoria a Bovisio Masciato per gli automobilisti che viaggiano sulla Nord in direzione Milano. La chiusura è prevista anche per la notte di venerdì 28 ottobre limitatamente ad una chiusura della corsia sud in direzione Como, con uscita obbligatoria a Varedo.