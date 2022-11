Lavori di riqualificazione lungo la Sp46 Rho-Monza: chiusure e viabilità

Operai al lavoro lungo la Rho-Monza. In questi giorni disagi per chi la sera percorre quel tratto. Anche in questa settimana sono previste chiusure e nuovi percorsi. Milano Serravalle comunica che, come si legge sul sito del comune di Paderno Dugnano, dalle ore 22 di giovedì 10 novembre alle ore 6 di venerdì 11 novembre, dalle ore 22 di venerdì 11 novembre alle ore 7 di sabato 12 novembre, dalle ore 22 di sabato 12 novembre alle ore 7 di domenica 13 novembre e dalle ore 22 di domenica 13 novembre alle ore 6 di lunedì 14 novembre è prevista la chiusura al traffico della carreggiata sud (direzione A1-Bologna) dall’interconnessione con la A8 in competenza ASPI allo svincolo SP ex SS35 (km 14+200), rami di svincolo interclusi compresi;il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in Autostrada A4 e SP ex SS35 Milano-Meda per il successivo ingresso dallo svincolo SP ex SS35 (km 12+600).

Inoltre ore 22 di venerdì 11 novembre alle ore 7 di sabato 12 novembre e dalle ore 22 di domenica 13 novembre alle ore 6 di lunedì 14 novembre è prevista la chiusura al traffico della carreggiata nord (direzione A8-Rho) dallo svincolo SP9 Vecchia Valassina/Erba (km 11+531) allo svincolo SP ex SS35 (km 12+600); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità locale allo svincolo n. 4 Paderno Calderara (km 133+300).

Inoltre dal 2 novembre è stata disposta la chiusura permanente e definitiva del ramo in entrata della SP ex SS35 in provenienza Meda e A52 Monza; i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in SP ex SS35 in direzione nord per l’inversione di marcia allo svincolo n. 4 Paderno Calderara (km 133+300) e alternativamente in direzione sud per l’inversione di marcia allo svincolo n. 1 Cormano (km 131+000), con successiva immissione in direzione A8 – Rho mediante le nuove rampe di svincolo di progetto.

Sempre dal 2 novembre chiusa in modo permanente e definitivo il ramo di svincolo della SP ex SS35 in provenienza da Meda e A52 Monza e in direzione A8 – Rho; i percorsi alternativi, indicati in loco e illustrati nello schema allegato, prevedono l’indirizzamento del traffico in SP ex SS35 in direzione nord per l’inversione di marcia allo svincolo n. 4 Paderno Calderara (km 133+300) e alternativamente in direzione sud per l’inversione di marcia allo svincolo n. 1 Cormano (km 131+000), con successiva immissione in direzione A8 – Rho mediante le nuove rampe di svincolo di progetto già aperte al traffico. La chiusura del ramo in questione consentirà il completamento delle lavorazioni propedeutiche all’apertura al traffico – prevista entro il prossimo mese di novembre – del ponte di scavalco della SP ex SS35 e collegamento diretto della A52 Tangenziale Nord con la ex SP46 Rho-Monza, nonchè l’avanzamento delle opere relative alla viabilità complanare di via Battisti in Comune di Paderno Dugnano.