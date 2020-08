Monza, ecco il piano del comune per le scuole: 600mila euro per la Bonatti e la Confalonieri

Quasi 600mila euro per migliorare le scuole medie Bonatti e Confalonieri di Monza. È quanto ha stanziato l'amministrazione comunale con due delibere varate giovedì 20 agosto, interventi messi a segno anche grazie al cosiddetto "piano Marshall" varato dalla Regione Lombardia per la ripresa economica a seguito dell'emergenza coronavirus.

"Ancora importanti risorse per le nostre scuole — spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa —. Continua lo sforzo straordinario per la loro messa a norma perché la sicurezza dei nostri ragazzi e del personale scolastico per noi rimane una priorità assoluta".

Lavori alla Bonatti: cosa verrà fatto

I lavori all'interno dell'edificio di via Poliziano a Cederna, costruito tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta, si concentreranno principalmente sulla palestra: struttura di 1.300 metri quadrati. All'interno della struttura verranno adeguate tutte le uscite di sicurezza, verranno sostituiti tutti i mangioni antipatico non funzionanti o non certificati. Non solo: verranno posati dei serramenti a taglio termico per migliorare la performance energetica, l'impianto di illuminazione esterna verrà revisionato per una maggiore sicurezza dell'area; inoltre verrà installato un servocala per garantire l’accesso al campo alle persone con disabilità. Non solo, è prevista la realizzazione di un parapetto di sicurezza per la zona delle tribune, la formazione di percorsi di uscita e manutenzione straordinaria dei servizi igienici (sostituzione dei serramenti, formazione di aerazione forzata e trattamento delle superfici mediante pittura antimuffa, anticondensa e termoisolante). Gli impianti elettrici e antincendio dell’intero edificio saranno adeguati.

L’investimento previsto è di 450 mila euro suddiviso su due anni, 225 mila euro nel 2020 e 225 mila nel 2021. I lavori, come comunicato dal Municipio, inizieranno entro la fine di ottobre e si concluderanno entro la prossima primavera.

Lavori alla Confalonieri, cosa verrà fatto

La scuola Confalonieri si trova nel pieno centro di Monza (in via San Martino) in un ex convento costruito intorno al 1360 ed è sede della scuola dal 1972. Dal municipio fanno sapere che l'intervento si concentrerà sull’adeguamento degli impianti elettrici e di emergenza, sulla realizzazione del nuovo impianto di rivelazione fumi, sulla sostituzione dei controsoffitti danneggiati, mancanti o non certificati e sulla compartimentazione antincendio, cioè la suddivisione degli spazi con strutture resistenti al fuoco.

Le risorse messe a bilancio ammontano a 130 mila euro, suddivisi equamente nel 2020 e nel 2021. Il cantiere si aprirà entro la fine di ottobre e dovrebbe concludersi nei primi mesi dell’anno prossimo.