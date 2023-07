Nuovi marciapiedi e aiuole: il nuovo look della via monzese

I nuovi marciapiedi, le aiuole e i percorsi pedonali protetti.

E' un look tutto nuovo quello che caratterizzerà una delle aree più battute nel centro storico monzese. Sono infatti in corso i lavori per la riqualificazione dello snodo Spalto Piodo - via Azzone Visconti: Oltre al rifacimento del marciapiede, l'area sarà riqualificata con nuove aiuole verdi e percorsi pedonali maggiormente protetti. Sarà inoltre migliorata anche la sicurezza stradale attraverso il restringimento della carreggiata di via Spalto Piodo nell'area dell'incrocio, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali e il nuovo disegno dei marciapiedi per impedire la sosta abusiva e deregolamentata. Da sempre fonte di disagio per i residenti e per gli automobilisti che attraversano l'area.

Un intervento importante voluto dall'amministrazione in prossimità di una delle vie più trafficate della città, specialmente negli orari di punta.