Lavori in stazione: tre mesi senza treni anche sulla linea brianzola

Disagi per i pendolari che utilizzano il Besanino: per 2 mesi, dal 9 giugno all'8 settembre, la linea S7 Milano-Molteno-Lecco che fa spola tra Monza e Lecco non passerà. Le corse saranno sostitute da autobus tra le 2 stazioni.

Lo comunica Rfi con una nota ufficiale: "Per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale, ad opera di RFI, tra Monza e Lecco, dal 9 giugno all’8 settembre le corse della linea saranno sostituite da bus tra le due stazioni. Per spostarsi fra Monza e Milano i passeggeri potranno utilizzare le corse delle linee S8 Milano-Carnate-Lecco e S11 Rho-Milano-Como San Giovanni-Chiasso".

Qusto non è l'unico cantiere ferroviario in Lombardia.

Linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e Lecco-Sondrio-Tirano

Per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria a opera di RFI fra Colico e Tirano, dal 10 giugno all’8 settembre sarà sospesa la circolazione dei treni fra le due stazioni. I collegamenti Colico-Tirano saranno garantiti da un servizio sostitutivo su bus; alcuni autobus collegheranno direttamente Colico e Sondrio; altri collegheranno Colico e Tirano, con la sola fermata intermedia di Tresenda; altri effettueranno tutte le fermate previste dal treno. Fra Milano e Colico circoleranno i treni.

Dal 10 giugno, il servizio sulla linea sarà potenziato con l’attivazione di nuove corse:

2822 Milano Centrale 11.20-Colico 12.46, che circolerà il sabato e nei festivi

2830 Milano Centrale 15.20-Colico 16.46, che circolerà il sabato e nei festivi

2844 Milano Centrale 22.20-Colico 23.01, che circolerà nei festivi

2819 Colico 9.15-Milano Centrale 10.40, che circolerà tutti i giorni

2823 Colico 11.15-Milano Centrale 12.55, che circolerà il sabato e nei festivi

2831, che circolerà il sabato e nei festivi con nuova numerazione 2801 e orari Colico 15.15-Milano Centrale 16.40

Linee Milano Centrale-Domodossola e Milano Porta Garibaldi-Arona-Domodossola

Per lavori di potenziamento infrastrutturale a opera di RFI nella tratta Domodossola-Arona dal 9 giugno all’8 settembre sarà sospesa la circolazione dei treni fra le due stazioni. Fra Domodossola e Arona sarà attivato un servizio sostitutivo su bus.

La circolazione ferroviaria fra Milano e Arona sarà regolare, mentre fra Sesto Calende e Arona i treni subiranno alcune modifiche d’orario, in conseguenza a ulteriori lavori infrastrutturali che saranno svolti a Sesto Calende.

Linea Como-Lecco

Per consentire lavori di manutenzione straordinaria, ad opera di RFI, tra le stazioni di Albate e Molteno, dal 9 giugno all’8 settembre sarà sospeso il servizio ferroviario sull’intera linea.

Fra Molteno e Como Camerlata sarà istituito un servizio sostitutivo su autobus. Per spostarsi fra Molteno e Lecco i viaggiatori potranno utilizzare i bus sostitutivi attivati per la linea S7 Milano-Molteno-Como. Il collegamento fra Como Camerlata e Como San Giovanni sarà invece garantito dai treni della linea S11 Rho-Milano-Como San Giovanni-Chiasso.

Linea Pavia-Mortara-Vercelli

Per lavori di manutenzione straordinaria, ad opera di RFI, tra le stazioni di Cava Carbonara e Mortara, dal 9 giugno all’8 settembre l’intero servizio sulla linea sarà garantito da autobus sostitutivi.

Linea Cremona-Treviglio

Per lavori di manutenzione straordinaria ad opera di RFI tra le stazioni di Treviglio e Olmeneta, dal 9 giugno al 30 giugno l’intero servizio sulla linea sarà garantito da un servizio di autobus sostitutivi.

Linea S9 Saronno-Seregno-Albairate

Per lavori di potenziamento infrastrutturale svolti da RFI in vista della realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana, dal 23 giugno al 25 agosto le corse della linea non saranno effettuate fra Milano Lambrate e Milano San Cristoforo.

I treni viaggeranno fra Saronno e Milano Lambrate mantenendo l’orario attuale. Fra Milano San Cristoforo e Albairate, i treni viaggeranno secondo un orario rimodulato che prevedrà l’effettuazione di corse con frequenza ogni 30’ / 60’ (a seconda della fascia oraria) nei giorni feriali escluso il sabato e con frequenza oraria nei giorni di sabato e festivi.

Da Milano San Cristoforo i viaggiatori potranno raggiungere Milano Porta Genova con i treni della linea Milano-Mortara-Alessandria. Le stazioni di Milano Porta Genova e Milano Lambrate sono collegate dal servizio metropolitano, linea verde M2, utilizzabile con titoli di viaggio integrati STIBM.

Linea Milano-Mortara-Alessandria

In coincidenza con i lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana, dal 23 giugno al 25 agosto l’orario di alcune corse subirà lievi modifiche, per garantire la coincidenza con le corse della linea S9 e agevolare il collegamento fra Milano San Cristoforo e Milano Porta Genova.

Linea Pavia-Torreberetti-Alessandria

Per lavori di manutenzione straordinaria, ad opera di RFI, dal 28 luglio all’8 settembre la circolazione dei treni sarà sospesa fra Pavia e Cava Carbonara; le due stazioni saranno collegate da bus sostitutivi. Fra Cava Carbonara e Alessandria circoleranno i treni, con orario rimodulato.

Linea Brescia-Cremona

Per lavori di manutenzione straordinaria, ad opera di RFI, tra le stazioni di San Zeno e Olmeneta, dal 4 agosto al 25 agosto l’intera offerta della linea sarà garantita da un servizio di autobus sostitutivi.

Linee Gallarate-Luino e S30 Bellinzona/Cadenazzo-Luino- Gallarate

Per lavori di manutenzione straordinaria, ad opera di RFI, nella stazione di Besozzo, dal 4 agosto al 1° settembre i treni saranno sostituiti con bus tra Laveno Mombello e Gallarate. Sarà prevista una rimodulazione dell’offerta nella tratta Laveno – Cadenazzo, per garantire i collegamenti da/per Milano.