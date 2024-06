Lavori in stazione a Monza, treni sospesi: le date e gli orari

Il gestore dell'infrastruttura Rfi ha comunicato per via dei lavori di potenziamento della rete infrastrutturale nella stazione di Monza la circolazione dei treni fra Carnate - Usmate e Monza subirà nel weekend delle interruzioni.

In particolare la circolazione sarà sospesa dalle 14.45 di sabato 29 giugno alle 7 di domenica 30 giugno.

I treni della linea viaggeranno tra Colico e Carnate mentre tra Carnate e Monza sarà attivato un servizio sostitutivo su bus. Fra Monza e Milano sarà invece possibile utilizzare il servizio delle linee RE80 Locarno-Chiasso-Milano e S11 Chiasso-Como San Giovanni-Milano.

I lavori fanno parte di quelli annunciati dal gestore della linea Rfi fino all’8 settembre a causa di "lavori di manutenzione straordinaria e aggiornamento delle infrastrutture ferroviarie tra Monza e Lecco". Una sospensione, quella della linea S7 (Besanino) che ha già provocato diversi disagi e polemiche.

Il gestore chiede ai viaggiatori di "evitare, per quanto possibile, l'uso del servizio sulla linea negli orari di interruzione" e per coloro che abbiano la necessità di spostarsi nella fascia oraria interessata consiglia di "consultare su sito e App le informazioni utili per viaggiare".

Tutti i dettagli sulle variazioni , le alternative di viaggio con i bus sostitutivi e tutti i provvedimenti sono consultabili cliccando qui