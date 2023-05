La stazione brianzola dove il sottopasso chiude per una settimana: i lavori

Sono stati completati i lavori nella sala d’attesa della stazione di Varedo sulla linea Seveso-Asso di FERROVIENORD. Lo spazio, chiuso lo scorso 20 marzo per l’avvio dei lavori di riqualificazione della stazione, è stato riaperto parzialmente al pubblico mercoledì 3 maggio e da oggi si presenta totalmente rinnovato nelle pareti, pavimentazione, controsoffitto, illuminazione, arredato con la nuova panchina con le sedute ed è completamente accessibile all’utenza.

Adesso sotto i ferri andrà il sottopasso della stazione di Varedo che resterà chiuso per lavori di ristrutturazione da fino a lunedì 22 maggio. Durante la chiusura, l’accesso ai binari per gli utenti verrà garantito dal sovrappasso di stazione. I lavori al sottopasso proseguiranno anche dopo la riapertura per concludersi entro la fine di giugno.

La facciata della stazione è stata ristrutturata e ridipinta secondo le nuove linee guida, approvate da Regione Lombardia nei mesi scorsi. Sono stati inoltre sostituiti gli arredi esterni (panchine, cestini e bacheche) e la segnaletica presente.

L’intervento di riqualificazione a Varedo fa parte di un programma più ampio che prevede il rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, che rappresentano il 25% di tutta la rete di FERROVIENORD. I lavori di manutenzione straordinaria delle 29 stazioni, in parte già avviati, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro e si concluderanno nel 2024. “Grazie ai lavori di riqualificazione finanziati da Regione Lombardia offriamo ai nostri utenti stazioni più confortevoli, funzionali ed esteticamente valorizzate – commenta Fulvio Caradonna, presidente di FERROVIENORD -. Con questi interventi vogliamo rispondere positivamente alle richieste che ci arrivano dal territorio, realizzando spazi e garantendo servizi adeguati alle aspettative dei cittadini”.