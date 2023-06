Quei paletti a bordo strada che hanno fatto arrabbiare gli automobilisti

Le scelte adottate per migliorare le condizioni di sicurezza di alcune banchine stradali locali di competenza provinciale hanno destato parecchio malcontento in diversi cittadini. Si parla in specialmodo dei delineatori di margine, posti sulle strade per dissuadere gli automobilisti dall'uso improprio delle banchine e che invece alcuni utenti hanno finito per danneggiare.

Ci ha tenuto a rimarcare la propria posizione la provincia di Monza e Brianza in merito ai recenti episodi di danneggiamento dei dispositivi stradali che hanno interessato la Milano - Meda. "La provincia di Monza e della Brianza ha recentemente appreso dai social networks e da testate giornalistiche locali che alcune scelte adottate per migliorare le condizioni di sicurezza di alcune banchine stradali locali di competenza provinciale hanno destato, in alcuni casi, malcontento o insoddisfazione - ha chiarito in una nota - talvolta tali malumori sarebbero anche sfociati in atti di danneggiamento dei dispositivi posizionati sulle strade, specialmente in corrispondenza dello svincolo di Barlassina. Ricordando che qualsiasi atto di danneggiamento di bene pubblico è perseguibile dalla legge".

La nota prosegue poi chiarendo i motivi che hanno portato i tecnici provinciali a scegliere per tali interventi. "Il servizio Strade - concessioni della provincia Monza e Brianza, in qualità di ente gestore del tronco di SP 35 ricadente nel territorio brianzolo compreso tra il Comuni di Varedo e di Lentate sul Seveso, svincoli compresi, ha rilevato nei mesi scorsi che gli utenti facevano spesso un uso improprio delle banchine stradali in prossimità di alcuni nodi d’interscambio locale, fattore che stava comportando un eccessivo deterioramento delle superfici non asfaltate e quindi situazioni di potenziale pericolo per tutta l’utenza in transito a causa della formazione di dislivelli eccessivi tra piano finito e piano campagna. Nella fattispecie, in orari di maggior traffico, sono state riscontrate alcune situazioni di congestionamento lungo entrambe le carreggiate in corrispondenza degli svincoli di Bovisio Masciago e Varedo lungo la carreggiata Sud, ed in corrispondenza dello svincolo di Barlassina lungo la carreggiata Nord"

Poi la natura degli interventi sulla strada, che hanno appunto visto la messa in posa dei paletti che non sono piaciuti agli automobilisti: "In virtù del previsto intervento da parte di Pedemontana Lombarda, ad oggi non ancora eseguito, la provincia è al momento impossibilitata ad intervenire in modo radicale/strutturale modificando la geometria del tracciato. Dal momento però che in taluni punti esso non è più idoneo all’attuale mole di traffico quotidiana, l’ente ha provveduto, nel limite delle economie disponibili e grazie ai contributi regionali, ad eseguire diversi interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza della pavimentazione e relative pertinenze stradali. Fra gli interventi effettuati è stato scelto in particolare di mettere in sicurezza il tracciato mediante la posa di delineatori di margine, in modo da inibire e rimarcare il divieto già implicito del transito sui tratti di banchina vicini delle predette uscite di svincolo. Aree che, per natura e caratteristiche tipologiche normate dal codice della strada, non sono idonee alla circolazione o comunque al transito continuo di autoveicoli ma funzionali all’occorrenza alla sola sosta di emergenza. Si segnala inoltre che è stato richiesto alle varie forze dell’ordine (polizia stradale, carabinieri e polizie locali) un attento monitoraggio delle uscite interessate dalla posa dei delineatori, con particolare attenzione all’uscita di Barlassina Nord, già oggetto di vari interventi di ripristino"

Infine, l'avvertimento per tutti tutti gli automobilisti: "Come intuibile, atti che puntano a rimuovere tali ausili di sicurezza costituiscono non solo reato, ma anche un aumento di rischio per tutti gli utenti che utilizzano quel tratto di strada. Si auspica dunque che tali atti di danneggiamento di bene pubblico possano avere fine, non solo per rispetto dei tecnici e funzionari che ogni giorno lavorano per la sicurezza del territorio, ma anche e soprattutto per salvaguardare il bene comune e gli investimenti di fondi pubblici". Una posizione chiara e netta quella della Provincia e che non lascia spazio a dubbi di interpretazione. I paletti a bordo strada servono e sono a norma di legge. Autisti avvisati...