Le strade di Monza si rimettono a nuovo (di notte): i cantieri in città

Cantieri notturni a Monza per rimettere a nuovo alcune tra le principali arterie cittadine con la sistemazione dell’asfalto. Nel corso del mese di ottobre gli interventi di manutenzione stradale per la sistemazione dell’asfalto interesseranno viale Cesare Battisti, via Ferrari e via Boccaccio.

In viale Cesare Battisti (da viale Brianza a via Boito, in entrambe le carreggiate) il cantiere prenderà il via lunedì 28 settembre e si concluderà sabato 3 ottobre. Lunedì 5 ottobre invece gli operai saranno al lavoro in via Ferrari (da via Foscolo a via Amati) fino a sabato 17 ottobre. L’ultimo intervento inizierà lunedì 19 ottobre in via Boccaccio/Cantore. Anche in questo caso il cantiere dovrebbe durare circa una settimana.

Tutti i lavori si svolgeranno di notte attraverso cantieri mobili per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione stradale e per contenere i disagi per i residenti.