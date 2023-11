Ecco come cambierà lo svincolo monzese della tangenziale (per migliorare il traffico)

Presto,lo svincolo di Monza - Sant'Alessandro della Tangenziale Nord cambierà volto. Regione Lombardia ha infatti stanziato 40 milioni di euro per perfezionare l'infrastruttura monzese, cruciale in quella che di fatto è una delle arterie più trafficate del Nord Italia, per migliorare la viabilità. Anche in previsione delle Olimpiadi del 2026.

"Grazie ai fondi da 40 milioni di euro messi da Regione Lombardia, sui 43.4 necessari per l’opera, sarà perfezionato lo svincolo di Monza - Sant'Alessandro sulla A52, Tangenziale Nord di Milano, migliorando un’infrastruttura importantissima per i cittadini e che garantirà maggiore fluidità di traffico in una delle arterie più congestionate del Nord Italia - ha fatto sapere a proposito sapere Alessandro Corbetta, presidente del gruppo Lega in consiglio regionale.

Il progetto

L'opera in questione prevede la realizzazione di un nuovo tratto in galleria che collega la barriera della A4 alla A52, attraversando la porzione meridionale del comune di Monza e parte del comune di Cinisello Balsamo per una lunghezza complessiva di circa 1,2 chilometri, con la creazione di 4 rami di interconnessione e una rotatoria.

“L'obiettivo primario di questa infrastruttura - sottolinea ancora Corbetta - è ridurre i tempi di percorrenza tra l'interconnessione A4 - A52 e la SS36 -Lecco, contribuendo così a garantire una maggiore fruibilità del traffico attorno a Milano e a Monza, specie in previsione delle competizioni olimpiche del 2026. L’impegno finanziario di Regione Lombardia, grazie al lavoro fatto dall’assessore ai Trasporti Claudia Terzi, si rivela indispensabile, visto che garantisce la quasi totalità dei fondi che servono per completare l’opera, confermando l'attenzione della Regione nel migliorare la viabilità dei cittadini e nel realizzare progetti che influenzano positivamente la qualità della vita di tutti”.