Lavori in Autostrada: chiuso l'allacciamento con la Tangenziale

Sulla A4 Milano-Brescia, per lavori sulla competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 21 di questa sera, giovedì 20 luglio, alle 5 di venerdì 21 luglio, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, per chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna.

In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita allo svincolo di Agrate, percorrere la SP13 ed entrare sulla A58 alla stazione di Pessano con Bornago.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.