Lavori in tangenziale: le chiusure e i percorsi alternativi

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sul Raccordo Fiera di Milano R37 e sul Ramo di allacciamento A8 Milano-Varese/R37 Raccordo Fiera, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza e degli impianti, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI' 20 ALLE 5:00 DI MARTEDI' 21 NOVEMBRE

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiusa l'uscita dello svincolo di Baranzate, per chi proviene da Monza/A52 Tangenziale nord.

In alternativa, proseguire lungo il Raccordo Fiera di Milano, invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Mazzo di Rho e uscire a Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord;

-sarà chiusa l'entrata dello svincolo di Bollate Novate, verso Rho/A50 Tangenziale ovest.

In alternativa si consiglia di entrare a Baranzate.

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI' 20 E DI MARTEDI' 21 NOVEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiusa l'entrata di Bollate Novate, verso la A52 Tangenziale nord/Monza.

In alternativa si consiglia di entrare a Baranzate;

-sarà chiusa l'uscita di Baranzate, per chi proviene da Rho.

In alternativa si consiglia:

nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 novembre, di uscire a Mazzo di Rho;

nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre, di uscire a Bollate Novate, invertire il senso di marcia, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Rho, per poi uscire allo svincolo di Baranzate.

DALLE 21:00 DI MARTEDI' 21 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI' 22 NOVEMBRE

Sul Raccordo Fiera Milano R37:

-sarà chiusa l'entrata di Mazzo di Rho Triulza verso la A52 Tangenziale nord e l'uscita, per chi proviene da Rho/A50 Tangenziale ovest.

In alternativa si consiglia di entrare a Baranzate e di uscire a Bollate Novate.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI' 22 ALLE 5:00 DI GIOVEDI' 23 NOVEMBRE

Sul Ramo di allacciamento A8 Milano-Varese/Raccordo Fiera Milano R37:

-per chi proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sul Raccordo Fiera di Milano (R37), in direzione di Rho/A50 Tangenziale ovest e della A52 Tangenziale nord/Monza.

In alternativa si consiglia: da Varese verso Rho, proseguire verso Milano Viale Certosa, invertire il senso di marcia presso Piazzale Laghi, proseguire sulla A8 verso Varese, per poi uscire allo svincolo Fiera Milano e immettersi sulla A52 in direzione della SS33; da Varese verso Monza, proseguire verso Milano Viale Certosa, invertire il senso di marcia presso Piazzale Laghi, proseguire sulla A8 verso Varese, per poi uscire allo svincolo Fiera Milano e immettersi sulla A52 in direzione della SS36, SP35, SS233.