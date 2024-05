Lavori per la nuova tangenzialina in Brianza: chiude un tratto di strada

Da lunedì 13 maggio a Seveso previste modifiche alla viabilità per la costruzione della tangenzialina Seveso - Cesano Maderno.

Fino a domenica 16 febbraio 2025, data fissata per il termine dei lavori, la viabilità subirà dunque alcune variazioni, così come riportato anche sul sito del comune di Seveso. In particolare chiuderà Via della Repubblica, dal civico 55 fino al limite del confine comunale per lavori alla linea ferroviaria Milano-Asso. Propedeutici appunto alla realizzazione del sottopasso e della tangenzialina Seveso - Cesano Maderno.

Sarà inoltre in vigore il limite di velocità pari a 30 Km/h in via Repubblica, nel tratto compreso tra corso Isonzo e il cantiere e nell'itinerario alternativo e in particolare nelle vie Monte Cevedale, via Sabotino, via Cadore (tratto da via Sabotino a via Cascina Rossa), per l'intera via Cascina Rossa e per l'intera via Confalonieri.

La tangenzialina

Meno di mezzo chilometro di tracciato per rivoluzionare la viabilità tra Cesano Maderno e Seveso. Questo l'obiettivo della nuova tangenziale nord, il nuovo itinerario che si svilupperà tra i comuni di Cesano Maderno e Seveso in direzione sud-ovest nord-est: consentirà l’attraversamento della ferrovia e del fiume Seveso creando un collegamento tra la ex SP 44 via nazionale dei Giovi con la ex SS 35 Milano-Meda.