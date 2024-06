Strada in porfido e nuove piante: ecco come cambia la via più movimentata della città

L’ultima parte della via Bergamo si rifà il look, completando dopo anni l’intervento di riqualificazione nel piccolo borgo della movida. L’annuncio ieri, durante il consiglio comunale, quando non sono mancate polemiche tra il consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) e l’assessore al Commercio Carlo Abbà. Adesso il Comune di Monza svela come cambierà la via.

Come cambia la via

Ad essere interessato è il tratto finale della strada, dal civico 28 e il civico 32F e all’incrocio con via Canova. Con relativa chiusura della strada al traffico veicolare a partire da lunedì 17 giugno fino alla fine dei lavori previsti entro il 31 agosto. I lavori prevedono la ristrutturazione stradale e dei marciapiedi su una superficie di circa 685 metri quadrati. “La prima fase consisterà nella rimozione dello strato superficiale di asfalto, del materiale di riempimento e di circa 25 cm di ghiaia che costituisce il sottofondo stradale – fanno sapere dal Comune -. La pavimentazione stradale sarà quindi rifatta abbassando la strada, che attualmente è allo stesso livello del marciapiede, per uniformarsi al tratto già ristrutturato. Questo comporterà anche la modifica delle pendenze e lo spostamento delle caditoie. Inoltre, verranno riposizionati in quota i tombini e create le griglie per la piantumazione di nuove essenze, mantenendo la varietà arborea già presente. Per la nuova pavimentazione verranno utilizzate lastre di porfido e serizzo e verrà infine realizzato un attraversamento pedonale in continuità con i passaggi già realizzati nel tratto precedente”.

Come cambia la viabilità

L’intervento costerà quasi 233mila euro (per l’esattezza 232.868,66 euro) e viene realizzato nell’ambito di una convenzione in corso a cura e spese dell’operatore. Naturalmente con il blocco della circolazione non mancheranno disagi. Potranno accedere solo i veicoli dei residenti con destinazione ai passi carrai presenti nel tratto e i mezzi del pronto intervento e soccorso, con l’ausilio di personale moviere nelle ore di presenza nel cantiere. Nel tratto, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente, sarà istituito il doppio senso di circolazione a partire dalle intersezioni sopraccitate sino all’area di cantiere. Per via dei lavori, inoltre, il mercatino dell'antiquariato previsto il 23 giugno si svolgerà nella giornata del 27 ottobre. “L’intervento – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti - permetterà di restituire il volto che merita a via Bergamo, una delle strade principali della struttura urbana di Monza sia per l'importanza storica sia per la sua funzione di vero e proprio borgo fuori porta”.

Il commento dei commercianti

In merito alla polemica che si è scatenata ieri sera in aula con il consigliere Longo che aveva accusato l’assessore Abbà di non avere gestito correttamente la comunicazione dell’avvio dei lavori con l’associazione Borgo Bergamo interviene Riccardo Zakian, ristoratore della via e vice coordinatore della consulta di San Gerardo. “Ho partecipato alle riunioni in Comune e non è mai stato dichiarato che i lavori sarebbero durati solo un mese - precisa a MonzaToday -. È stata sempre presa in considerazione l’attività di Borgo Bergamo che oggi si occupa esclusivamente del mercatino e di cui fanno parte negozianti e ristoratori, ipotizzando anche una gestione diversa del mercatino di luglio, visto che ad agosto non viene organizzato”.

I ristoratori, quindi, sono consci che sarà un’estate di cantieri e di disagi. “Porta disagio una scala per traslochi in una rampa dei box figuriamoci bloccare una via - aggiunge -. Ma dopo tantissime promesse e anni di attes la via Bergamo vede finalmente avverarsi un sogno, che era in attesa di diventare realtà da quasi 20 anni. Con l’amministrazione, l’assessore, Confcommercio e tutti gli altri partecipanti al tavolo di lavoro si è creato un team di molto affiatato e partecipativo”.