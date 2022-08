Lavori per un nuovo viale alberato per la "porta" di Monza: sei mesi di cantiere in arrivo

Un nuovo viale alberato in via Buonarroti, una delle strade “porta” di ingresso di Monza. I lavori per il progetto di riqualificazione inizieranno il prossimo 29 agosto e riguarderanno la sistemazione dei marciapiedi e delle aiuole nel tratto compreso tra via Mentana e via Rota. I marciapiedi attualmente presentano tratti fortemente sconnessi e la problematica è stata più volte sollevata dai residenti che spesso hanno lamentato anche cadute causate proprio dalla fuoriuscita di radici dall’asfalto.

“A causa delle radici particolarmente ingombranti di alcune alberature che compromettono la sicurezza del passaggio” hanno spiegato dal municipio, annunciando l’intervento. “La soluzione progettuale individuata consente di riqualificare i marciapiedi, eliminando le barriere architettoniche e ridisegnando le fermate dei bus. Accanto a queste priorità è prevista la salvaguardia del patrimonio arboreo esistente nella maggioranza dei casi, riuscendo a limitare i danni agli apparati radicali coinvolti” si legge nella nota. Per sette piante invece, su indicazione degli agronomi, si dovrà procedere con l’abbattimento perchè le interferenze risultano incompatibili con la corretta esecuzione dell’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche e in due casi per la messa a norma delle due fermate autobus. Tutte le piante abbattute saranno sostituite con essenze autoctone, idonee per questa tipologia di intervento.

“Riconosciamo l’importanza di preservare il patrimonio botanico e arboreo della Città – spiega Marco Lamperti, Assessore al Governo del Territorio – ma abbiamo anche bisogno di ripristinare al più presto condizioni di sicurezza e di accessibilità in questa importante arteria cittadina mediante la rimozione delle barriere architettoniche. In questi giorni siamo riusciti con gli uffici a salvaguardare tre alberature rispetto alla proposta iniziale di riqualificazione delle fermate e credo che questo provi la nostra sensibilità sul tema”.

Fasi e tempi dei lavori

I lavori - previsti nella convenzione stipulata con un operatore privato nel dicembre 2020 - saranno eseguiti in 8 lotti che si concluderanno nel febbraio 2023, per non intralciare il traffico dell’importante viale di accesso alla Città. Per questo motivo il cantiere mobile non supererà i 40-45 metri di estensione complessiva, sempre assicurando il rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza: la prima fase Interesserà il tratto compreso tra via Buonarroti e via Quarnaro, lato civico pari.

Durante l’esecuzione dei lavori sono previsti restringimenti di carreggiata e la creazione di senso unico alternato regolamentato da movieri. Il cantiere sarà allestito nelle sole ore diurne, per essere rimosso a fine giornata e riallestito in quelle successive; sarà sempre consentito l’accesso protetto ai residenti, ai titolari e ai fruitori degli esercizi commerciali. Le lavorazioni garantiranno quanto possibile il transito dei mezzi pubblici, che verranno deviati in modo limitato previo avviso.