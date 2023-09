Operai al lavoro nella via dei ruzzoloni per sostituire i sanpietrini traballanti

Addio a slogature e nei casi peggiori ruzzoloni per i pedoni che attraverseranno via Carlo Alberto. Nella centralissima via di Monza ci sono gli operai al lavoro. Nei giorni scorsi sono iniziati gli interventi di manutenzione in via Carlo Alberto.

Una via spesso salita alla ribalta delle cronache cittadine e delle denunce sui gruppi social di Monza proprio per la presenza di una pavimentazione “ballerina”. Tante, nel corso degli ultimi anni, le denunce di persone che sono cadute proprio a causa di sanpietrini mancanti o traballanti. Qualcuno, fortunatamente, si è provocato solo una brutta slogatura; ma ci sono anche casi di persone (in molti casi anziane) che sono finite rovinosamente a terra con la chiamata dei soccorsi del 118 e il trasferimento in ospedale. Qualcuno, poi, ha deciso di andare anche per vie legali: diversi i casi di cause proprio per le cadute nel centro storico che ha visto il comune di Monza finire in tribunale,

L’intervento che in questi giorni gli operai stanno eseguendo dovrebbe porre fine al problema. Lungo la strada verranno sistemate le piastrelle di porfido instabili o mancanti, le lastre di pietra staccate e i cubetti di porfido. Nei tratti interessati dai lavori verrà rifatto anche il sottofondo di appoggio. Via Carlo Alberto non è l’unica strada di Monza dove i cittadini hanno più volte denunciato una pavimentazione sconnessa con ripetute cadute: emblematici anche i casi di via Italia, di piazza Trento e Trieste e di piazza Cambiaghi.