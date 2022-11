Al via il cantiere tra lo stadio e il cimitero

Partiranno domani i lavori di rifacimento della rete fognaria in via Zuccoli, a Monza, arteria a senso unico situata tra lo stadio e il cimitero. L’intervento di manutenzione straordinaria, a cura del settore fognature di Brianzacque, gestore unico del servizio idrico integrato della provincia di Monza e della Brianza, ha l’obiettivo di ripristinare il corretto funzionamento idraulico e di ammodernare l’infrastruttura ormai vetusta, ammalorata e ceduta in più punti.

Prevista la sostituzione delle tubature

Al posto delle vecchie condotte, saranno posati nuovi elementi in grès ad una profondità media di scavo pari a circa due metri e mezzo per una lunghezza complessiva di 70 metri. L’operazione rientra nell’appalto di manutenzione della rete fognaria cittadina da 5,2 milioni di euro e, salvo imprevisti, si protrarrà per circa 45 giorni. La cantierizzazione dell’intervento comporterà la temporanea chiusura al traffico veicolare di via Zuccoli, nel tratto compreso tra via Brunelleschi e viale Sicilia, così come da coordinamento con il comando di polizia locale e il settore mobilità, viabilità, reti del comune di Monza.