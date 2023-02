Lavori lungo viale delle Industrie a Monza, ecco come cambia la viabilità per tre giorni

Lavori di manutenzione lungo viale delle Industrie e modifiche alla viabilità. Gli interventi sono in programma per le giornate da mercoledì 8 a venerdì 10 febbraio. "Per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione dello spartitraffico in Viale delle Industrie, dalle 8:30 alle 16:30, dall' 8 al 10 febbraio 2023, è istituito il divieto di transito nel tratto di strada della corsia di arroccamento di v.le delle Industrie, direzione nord, a partire dall’intersezione con via San Donato sino all’intersezione con via M. Buonarroti" si legge sul sito del municipio.



Tutti i veicoli circolanti su via San Donato, giunti in prossimità dell’intersezione con v.le delle Industrie, dovranno svoltare a destra. I lavori di manutenzione dello spartitraffico riguardano il tratto di strada della corsia di arroccamento di v.le delle Industrie, direzione nord, nel tratto compreso tra l’intersezione con via M. Buonarroti e via San Donato. Le modifiche alla viabilità, come specificato da apposita ordinanza, sono in vigore dalle ore 08:30 alle ore 16:30, dal giorno 08 febbraio al giorno 10 febbraio 2023, e comunque sino a fine lavori, e a seconda dello stato di avanzamento lavori e sono valide per tutti i veicoli. In tutta l'area di cantiere si dovrà procedere a una velocità di 20 km/h. "Durante la fase non lavorativa, l’area di cantiere deve essere ridimensionata per quanto possibile" assicurano dal comune.