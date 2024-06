Operai al lavoro per allungare la pista ciclabile monzese e renderla sicura

Operai al lavoro per allungare la pista ciclabile di via Correggio. Stanno per essere completati i lavori per allungare di 70 metri la pista ciclabile in via Correggio, tra il civico 15 e l’incrocio con viale Sicilia.

Settanta metri “salvavita” per permettere ai ciclisti di proseguire in totale sicurezza lungo il percorso eliminando così la pericolosa interruzione. Sono stati posizionati appositi cordoli di gomma che mettono in sicurezza il tracciato per pedoni e ciclisti, senza interferire con il transito delle auto e dei mezzi di trasporto pubblico.

Con questo intervento la ciclabile non solo trova continuità in via Correggio, ma andrà a connettersi con la pista di futura realizzazione che servirà viale Sicilia nel tratto compreso tra via Correggio e viale Stucchi. In questo modo, fanno sapere da piazza Trento e Trieste, il comune intende migliorare la sicurezza dell’utenza più esposta e perseguire l’obiettivo di connettere i tratti di ciclabili già esistenti così da rafforzare una rete di percorsi sempre più capillare.