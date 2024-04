Il comune brianzolo che raddoppia (a 50mila euro) il bonus asilo nido

A Lazzate la giunta comunale raddoppia i fondi per il bonus asilo nido. Sono stati stanziati a bilancio 50mila euro (rispetto ai 25mila dell’anno precedente) per cercare di andare incontro ai genitori abbassando sensibilmente (e in alcuni casi anche azzerando) la retta per mandare il piccolo al nido. Una scelta fortemente voluta dalla giunta guidata dal sindaco Andrea Monti per cercare di far fronte al dramma (che riguarda anche il piccolo comune delle Groane) di una natalità sempre più bassa. Lazzate, infatti, come riferisce Monti è uno dei Comuni con l’età media più elevata.

“Questo bilancio parte da chi è più in difficoltà, con il coraggio di chiedere un piccolo sacrificio ai cittadini, perchè inevitabile per mantenere la nostra Lazzate bella e vivibile. Il bonus asilo è un segnale atteso e significativo per le tante giovani famiglie che hanno scelto di costruire la loro famiglia a Lazzate – commenta il primo cittadino -. Stiamo lavorando per arrivare presto ad azzerare i costi per l’Asilo Nido e in futuro aiutare anche i bimbi della scuola dell’infanzia. Non posso evitare di sottolineare la drastica riduzione di risorse trasferite dallo Stato, rispetto alle montagne di quattrini che i nostri concittadini versano in tasse. Per questo sostengo dobbiamo continuare la battaglia per il federalismo e l’autonomia”.