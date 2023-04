Va in pensione Marisa, la prima persona ad essere assunta in Italia con i concorsi padani

Dopo 25 anni di onorato servizio Marisa Bredice va in pensione. Un traguardo importante per l’impiegata di Lazzate che proprio un quarto di secolo fa era salita alla ribalta delle cronache nazionali. Non da sola, ma insieme all’allora sindaco del comune di Lazzate, Cesarino Monti, che l’aveva assunta con un concorso padano.

L’annuncio del suo pensionamento arriva direttamente da Andrea Monti, ex consigliere regionale della Lega che oggi corre per la poltrona di primo cittadino di Lazzate che ricorda quando suo padre Cesarino istituì i concorsi padani e assunse – proprio attraverso quel concorso – Marisa Bredice che per 25 anni ha lavorato nell’Ufficio Ragioneria del piccolo comune della Brianza. “Lei è Marisa, la prima assunta in Italia con i concorsi padani - scrive -. Roma intimò al sindaco di Lazzate il suo licenziamento, lei è invece rimasta al suo posto per 25 anni. Ha servito Lazzate fino all’ultimo giorno di lavoro. Grazie Marisa per tutto il tuo impegno, i lazzatesi te ne saranno sempre grati”.

Una vicenda, quella dei concorsi padani, che aveva scatenato il putiferio e la protesta in piazza con un presidio dei militanti del Carroccio davanti alla prefettura di Milano, e poi con un grande corteo in paese. Era il marzo del 1998 quando la Giunta di Lazzate, guidata da Cesarino Monti, adottò una delibera che modificava il regolamento dei concorsi pubblici. Un regolamento che prevedeva che il candidato residente in Lombardia da almeno 3 anni avesse diritto a 0,5 punti e che altri 2,5 punti fossero assegnati ai candidati residenti nel comune di Lazzate da almeno cinque anni. Una decisione che naturalmente non era passata inosservata. Al termine della regolare procedura del concorso il 28 settembre 1998, grazie al bonus dei 3 punti padani, Marisa venne assunta in comune.

Di lì a poco scoppiò il putiferio con una vera e proprio “lotta” tra l’allora prefetto di Milano Roberto Sorge e il sindaco di Lazzate Cesarino Monti. Da Roma era arrivato l’annullamento del concorso padano, la richiesta quindi di licenziare Marisa Bredice, richiesta alla quale Monti si oppose lasciando Marisa al suo posto. Poi il 23 luglio 1999 Cesarino Monti ricevette dai carabinieri la notifica dell’immediata sospensione dalla carica di sindaco. Furono giorni di protesta per la Lega che fece quadrato attorno al borgomastro brianzolo sul quale si accesero le luci della ribalta nazionale. Una lunga diatriba che si concluse dopo pochi giorni con la comunicazione da Roma che era “cessata l’efficacia della sospensione del sindaco di Lazzate”, confermando la validità del concorso e della vittoria di Marisa. Che oggi, dopo un quarto di secolo di lavoro all’Ufficio Ragioneria del comune di Lazzate, va in pensione.