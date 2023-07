In Brianza i Mondiali 2023 di skiroll

La Brianza capitale mondiale dello skiroll. Come annuncia il sito della Federazione Italiana Sport Invernali dal 10 al 13 agosto Lazzate ospiterà i Mondiali seniores e juniores di skiroll del 2023, dopo la rinuncia nelle scorse settimane da parte dell’Estonia, che avrebbe dovuto ospitare la manifestazione tra Otepaae e Tartu. Sarà Lazzate ad ospitare l’evento per l’organizzazione dello Sci Club Volta.

Si inizierà il 10 agosto con le sprint in tecnica libera maschile e femminile sui 200 metri; l’11 agosto prova individuale in tecnica classica sulla distanza di 10 km per le donne e 15 km per gli uomini, che però potrebbe essere sostituita da un’individuale in tecnica libera sulle stesse distanze; il 12 agosto spazio alle team sprint; gran finale il 13 agosto con le mass start (30 km per gli uomini, 20 km per donne e juniores).

“Nell’ultima rassegna iridata andata in scena sempre in Italia (ma in val di Fiemme nel 2021) – si legge sul sito della Fisi - la squadra azzurra si difese molto bene, concludendo al primo posto nel medagliere grazie all’altoatesino Matteo Tanel, vincitore di un oro e di un bronzo, a cui si aggiunsero gli ori di Emanuele Becchis, Elia Barp e Sabrina Borettaz, l’argento di Aksel Artusi, di Elisa Sordello, Elisa Brocard e ancora di Borettaz e Laura Mortagna, il bronzo di Riccardo Munari e di Artusi2.