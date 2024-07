Il borgo trasformato in ristorante: 640 posti coperti, specialità regionali e musica

In piazza ristoranti regionali con 650 posti a sedere, musica dal vivo, animazione e attività per i più piccoli. A Lazzate il divertimento non va in vacanza e anche quest’anno è tutto pronto per la 19esima edizione delle “Vacanze nel borgo – Chi resta gode!” rassegna di eventi in programma nell’ultimo fine settimana di luglio e nei primi due fine settimana di agosto.

Le cucine si apriranno sabato: dal 27 al 29 luglio omaggio alla cucina pugliese con orecchiette broccoli e salsiccia, bombette pugliesi; dal 2 al 4 agosto sarà la volta del Lazio con maccheroni alla Amatricina e porchetta di Ariccia; e per finire dal 9 all’11 agosto il trionfo della cucina brianzola con la busecca e il manzo alla California.

Tutte le sere poi spazio alla musica (non mancheranno anche i chioschi per drink rinfrescanti) con le esibizioni dalle 21.30 di Crazy Boogie (26 luglio), Luke-K-dj set (27 luglio),Christian Boselli e Axel (28 luglio e 4 agosto), Pippo e Mara (2 agosto), disco music (3 agosto), Tino e Alice (9 agosto), e gran finale con musica anni ’70, ’80 e ’90 il 9 agosto. Per i bambini animazione, baby dance e area giochi. Tutti i dettagli e la possibilità di prenotare il proprio posto a tavola a questo link.