Chi era Lea, la mamma che ha pagato con la vita la sua ribellione alla 'ndrangheta

Era il 24 novembre 2009 quando ad appena 35 anni venne uccisa dai suoi familiari e poi quel corpo gettato e bruciato in un campo di San Fruttuoso a Monza. Oggi, a 14 anni da quell’atroce destino, la prima domanda è: “Ma il grande sacrificio di Lea Garofalo è servito?”. Una domanda che continuamente viene posta alla giornalista Marika Demaria che sabato 25 novembre alle 18 a Monza alla libreria Virginia&Co di via De Gradi presenterà il suo libro “La scelta di Lea” (l’incontro sarà moderato da Sergio Cucci). Un evento organizzato da Libera, l’associazione contro le mafie che da sempre ricorda a Monza la figura di Lea Garofalo, donna nata in una famiglia ‘ndranghetista ma che si è opposta alla cultura mafiosa pagando con la vita il coraggio della ribellione.

Demaria ha seguito tutta la vicenda giudiziaria di Lea Garofalo: non si è persa nessuna delle 42 udienze, ancora prima che la vicenda della collaboratrice di giustizia ammazzata per mano dei suoi familiari salisse all’onore delle cronache nazionali. Così che, proprio da quelle aule del tribunale, Marika Demaria ha pian piano imparato a conoscere chi era Lea Garofolo e a comprendere il suo gesto rivoluzionario. “Lea era una donna forte - ha raccontato la giornalista a MonzaToday -. Fin da ragazzina ha detto no a quella cultura di ‘ndrangheta nella quale era nata e cresciuta. Ha detto no decidendo di trasferirsi a Milano con il suo fidanzato. E poi ha detto no quando, mamma di Denise, ha chiesto la separazione”.

Un travaglio interiore: questo quello che ha dovuto affrontare la giovane mamma di Denise e che nel libro Marika Demaria ripercorre. “Lea è stata vittima di un destino inesorabilmente segnato - ha proseguito -. Ma è stata anche una donna che con la sua ribellione è stata di esempio per altre donne”. La giornalista ha ancora ben chiaro nella mente quelle testimonianze che i familiari (anche i più stretti) deponevano davanti ai giudici. “Dicevano che certamente quella, visto che il nome di Lea Garofalo non l’hanno mai pronunciato, era scappata in Australia”. Un prendere le distanze con le parole e con gli sguardi che hanno molto colpito Demaria. Come dimenticare la processione di cugini e parenti di Denise che entravano nelle aule del tribunale al seguito dei familiari imputati per quella sparizione prima e morte poi dalle quale si dissociavano. Un dissociarsi da chi aveva deciso di tagliare il cordone ombelicale con colei che aveva “tradito la famiglia”.

“In questi anni, anche con l’associazione Libera, ci siamo più volte interrogati con gli addetti ai lavori sulle modalità per combattere le mafie. E tra queste c’è anche quella di aiutare le donne che, come Lea, vogliono ribellarsi. Ma ci si è anche chiesti se la scelta migliore non sia anche quella di allontanare i bambini e i ragazzi da queste famiglie; allontanarli dai loro affetti per farli crescere in famiglie estranee alla malavita”. Così che oggi a quella domanda se il sacrificio di Lea è servito Marika Demaria risponde di sì. Non certo per sradicare del tutto le mafie. "È servito per dare coraggio a Denise (che vive ancora sotto scorta, ndr) – conclude -. È servito per dare coraggio a tante donne”. È servito per ricordare che le mafie si combattono partendo dall’educazione e da una cultura di legalità e di rispetto.