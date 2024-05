Davide e Walter, i due "maestri" del verde che a Monza creano angoli di natura incantati

Due percorsi di vita diversi. Formazioni e mondi distanti - quello della comunicazione e l'architettura - e una passione che li ha uniti. Facendoli diventare colleghi e poi anche amici. E Monza è stata la città crocevia che ha portato Davide Cerruto e Walter Coccia a incontrarsi. E a dare vita a Lefty Gardens, uno studio di progettazione con dieci anni di attività in città che dà forma a angoli verdi di ogni dimensione, dai terrazzi ai giardini di centinaia di ettari, e fa rinascere luoghi abbandonati, con progetti che prendono forma dettaglio dopo dettaglio.

"Ci siamo conosciuti nel 2013, abbiamo frequentato entrambi il corso di progettazione della Scuola Agraria del Parco di Monza e abbiamo iniziato a lavorare insieme ancora prima di terminare la formazione" racconta Cerruto, 51 anni, monzese di nascita. Una passione in comune - quella per il verde - che li ha portati a trovare una sintonia e un altro detaglio in comune: l'essere mancini. Da cui, scherzosamente, è nato anche il nome dello studio di progettazione di cui sono soci che da quasi dieci anni è proprio a Monza, la città che li ha fatti incontrare e collaborare. "Siamo molto diversi come professionalità e come carattere. Walter è un architetto e in passato ha lavorato anche nel campo dell'edilizia, io sono più votato alla parte botanica e questo connubio ci permette di fare dei progetti completi sul verde occupandoci non solo di piante ma anche di esterno, della struttura del giardino con la progettazione e il disegno delle opere accessorie" spiega Cerruto.

"Lefty Gardens: giardini sinistri, mancini. E' un nome nato per gioco perchè ci conoscevamo da poco e stavamo scrivendo qualcosa quando ci siamo scoperti tutti e due mancini e dopo qualche giorno un nostro amico grafico si è presentato con un logo per l'attività e ci è subito piaciuto ed è diventato il nostro". "E' un aggettiv che suggerisce anche il nostro approccio per proporre giardini alternativi perchè vogliamo distibìnguerci dagli altri" spiega.

Il primo progetto che i due progettisti del verde hanno curato insieme è stato un giardino a Gorle, in provincia di Bergamo, ormai una decina di anni fa. Poi è iniziata l'avventura dello studio monzese e dove progettano e curano spazi verdi - da giardini a terrazze - per abitazioni, strutture alberghiere, realtà aziendali o fanno rinascere luoghi dismessi. "Ci occupiamo anche di giardini abbandonati e dismessi in cui la natura aveva preso troppo sopravvento e tramite una minuziosa progettazione e interventi anche dal punto di vista agronomico, li riportiamo a una nuova vita". Oltre duecento i progetti sviluppati, 85 i giardini a cui i due progettisti del verde hanno dato vita e 15 concorsi che li ha visti protagonisti. Tra cui l'ultima esperienza, inaugurata proprio a maggio 2024, del Festival Internazionale dei Giardini.

Un giardino monzese tra i castelli della Loira

Un pezzo di Monza tra i castelli della Loira. Un bosco-giardino, un woodland garden rigoglioso - un simbolo di vita - che ha preso forma dall'idea dei due progettisti monzesi che per l'occasione hanno lavorato insieme all'architetto paesaggista Arianna Tomatis per un progetto che è stato selezionato tra centinaia di candidature arrivate da tutto il mondo in occasione del 24º Festival dei Giardini di Chaumont-sur-Loire. L'unico progetto italiano insieme all'installazione di un altro studio del Bel Paese, su 20 finalisti della manifestazione che accoglie i migliori paesaggisti in un vero e proprio sancta sanctorum dedicato alla loro arte e dà loro modo di osare e interpretare nuovi modi di fare paesaggio, inaugurato lo scorso 2 maggio in Francia.

E Davide Cerruto e Walter Cocciavhanno scelto di interpretare il tema del festival, il “Giardino fonte di vita”, con un allestimento che ricrea un "giardino profondamente naturale". "E' un po' come entrare in un pezzo di bosco dove si percepisce il contatto diretto con la natura che è quello che a noi manca: nelle nostre case spesso vogliamo un prato perfetto, la siepe squadrata, senza insetti. Ma non c'è la vita", spiega Cerruto. E la vitalità, l'intimo e profondo legame sensoriale, visivo, olfattivo e uditivo con la natura, in uno sguardo sinestico d'insieme che coinvolge ogni senso, Stigma - queso il nome del giardino monzese allestito in Francia - la ricrea e la suggerisce. Un nuovo modello di giardino con 800 piante tra alberi, arbusti, rampicanti, tappezzanti ed erbacee perenni di provenienza lombarda che mette al centro habitat diversi e la biodiversità creando una nuova armonia.

E così è nata l'idea di dare forma a "un bosco giardino brulicante di vita dalla canopia fino al sottosuolo". I boschetti ospitano circa 30 alberature tra querce, betulle e aceri, sotto si susseguono macchie arbustive colorate da rose selvatiche, piccoli frutti, cornus, viburni e altre piante in grado di fruttificare e dare sostentamento alla fauna vicino a fragole selvatiche, felci e perenni fiorite che garantiscono una fioritura a scalare. E poi un laghetto, uno specchio d'acqua nascosto - elemento simbolo della vita stessa - che si raggiunge addentrandosi nel bosco che diventa oasi di pace e serenità.

La stessa denominazione del progetto poi mette al centro la biodiversità: Stigma è il "nome dell’apertura tracheale che gli insetti usano per respirare, elemento che li distingue dai vertebrati". E le sinuose forme dei camminamenti viola (il colore dell'ultravioletto, visivamente prevalente proprio per gli insetti) si ispirano ai lombrichi, simbolo della fertilità del suolo. Nel bosco giardino poi si giugne a un laghetto con vegetazione di sponda, tane di mammiferi tra i cespugli, nidi di volatili appesi agli alberi, radure e aree di sosta in mezzo al verde. E proprio i nidi e le tane degli insetti portano in Francia un pezzo di Monza. Sono stati ideati in città e realizzati dai due progettisti del verde a Monza con materiali completamente naturali recuperati dai giardini (rami di salice e noccioli, muschio, fibre di graminacee essiccate, fibra di cocco). Un cantiere per creare un angolo verde iniziato a marzo che ha portato in Francia i due professionisti dei giardini monzesi insieme a un team di giardinieri e a un architetto per dare forma a 220 metri quadrati di giardino che in sette mesi, fino al prossimo novembre, accoglierà migliaia di visitatori.