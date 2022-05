"Giù le mani dagli alpini": la Lega brianzola al fianco delle penne nere

La Lega brianzola al fianco degli alpini. Dopo le polemiche sollevate in merito alle presunte molestie contro alcune donne segnalate durante l'ultimo raduno degli alpini a Rimini, la Lega prende le difese delle penne nere e presenta nei consigi comunali lombardi una mozione a sostegno degli alpini.

“Facendo la doverosa premessa che chi commette un reato odioso come molestare una donna deve risponderne sempre davanti alla giustizia - precisa Andrea Villa, referente provinciale del Carroccio - la Lega presenterà in tutti i consigli comunali lombardi, e quindi anche della Brianza, una mozione a sostegno del glorioso corpo degli Alpini, un pezzo di storia del nostro territorio e di ognuno di noi”.



“Le colpe di alcuni singoli - aggiunge Villa - non possono infangare la storia di un corpo di cui ogni italiano può solo che essere orgoglioso. Gli alpini sono una risorsa anche in tempo di pace e lo hanno dimostrato al mondo intero con il loro lavoro incessante durante le emergenze ambientali, durante la pandemia e in tante altre occasioni. Per questo in ogni consiglio comunale della Brianza la Lega presenterà una mozione per impegnare la giunta a esprimere la propria vicinanza all'associazione nazionale Alpini, riconoscendone la valenza sociale, culturale, popolare e identitaria”.