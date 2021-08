La Lega italiana lotta ai tumori di Monza ad agosto non va in vacanza

Purtroppo il cancro non va in vacanza. Ma, fortunatamente, neanche i volontari della Lega italiana lotta contro i tumori di Milano, Monza e Brianza. Tutti i giorni di agosto, dalle 9 alle 13, vengono garantiti i servizi di accompagnamento alle terapie, la consegna dei presidi sanitari, le visite domiciliari, i sussidi economici, la consegna dei pacchi alimenti e le consulenze telefoniche.

La macchina organizzativa della Lilt milanese e brianzola non si è mai fermata neppure in piena emergenza sanitaria. Nel 2020 sono stati garantiti circa 9mila accompagnamenti alle terapie (di cui quasi 800 solo nel mese di agosto); la consegna di 865 presidi sanitari (di cui più 100 sempre ad agosto). Tutto il lavoro è stato possibile grazie all’impegno dello staff dell’Associazione e dei volontari che con la loro presenza hanno supportato collaboratori e pazienti.

La Lilt pone particolare attenzione alle condizioni economiche e sociali dei propri assistiti, molti dei quali arrivano da fuori Lombardia alla ricerca delle migliori strutture e terapie.

Fondamentale anche nei mesi estivi è l’accompagnamento alle terapie che permette ai pazienti di raggiungere gli ospedali in cui sottoporsi alle cure. “Oggi ho 36 anni ma il mio percorso è iniziato qualche anno fa - ricorda Roby Margherita, cantautore milanese e assistito della Lilt -. A 27 anni mi è stato diagnosticato un linfoma di non Hodgkin. In questi 9 anni ho conosciuto una grande famiglia che è quella della Lega italiana lotta contro i tumori, che mi ha supportato costantemente con l’accompagnamento alle terapie, con tutti mezzi di trasporto e comunicazione possibili per facilitare questo mio percorso di cure e alleggerirlo. Tutto questo mi ha permesso di curarmi al meglio e di vivere al meglio”.

Tutte le informazioni sul sito www.legatumori.mi.it