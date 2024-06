Il futuro del paese che sarà attraversato da Pedemontana tra cantieri, piste ciclabili e traffico in tilt

Il Gruppo No Pedemontana Lesmo-Camparada-Arcore è stato chiaro. Alla vigilia delle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno a Lesmo e a Camparada - e soprattutto alla vigilia del maxi cantiere per la realizzazione dell’autostrada che vedrà Lesmo particolarmente coinvolta - il Comitato ha fatto precise richieste a indosserà la fascia di primo cittadino.

“Innanzitutto abbiamo preteso, forse con un po’ di arroganza, la presenza di un nostro rappresentante a tutti i tavoli politici e tecnici che trattino il tema Pedemontana ma pensiamo di averne diritto”, spiegano dal Gruppo. Anche perché, secondo quanto illustrato durante l’incontro pubblico a marzo a Lesmo, i tempi di avvio dell'opera sarebbero molto stretti. “A giugno ci saranno gli interventi per quanto riguarda i sottoservizi che passano nell’area interessata dal cantiere e dai lavori; e a settembre gli scavi veri e propri”, era stato spiegato. E quello di Lesmo sarà un cantiere molto grande: oltre 17mila mq di prato che per 3 anni diventeranno un cantiere, con il deposito chimico. Un cantiere a 30 metri di distanza dal giardino della scuola materna, e vicino alle case. Il tutto per la realizzazione di quella maxi autostrada che attraverserà Lesmo per 3 km (di cui meno di uno in tunnel).

Tra i punti più delicati la viabilità. “Abbiamo a cuore la viabilità del nostro comune e stiamo cercando di interpretare tutte le strade che la lista Desiderati propone e ci viene il mal di testa - aggiungono dal Gruppo -. Nuovo ponte sul Lambro con nuova strada per intercettare il traffico proveniente da Biassono e che transita da Lesmo. Nuova tangenzialina per intercettare il traffico diretto a Usmate”.

Il Gruppo ribadisce il netto no alla realizzazione della maxi opera, soprattutto per come sarebbe stato progettato il passaggio su Lesmo. “Il traffico da intercettare a Lesmo è la direttrice nord- sud quindi fare una strada che termini in via Ratti non giustifica l’ingente investimento. Allungare la strada fino alla Sp7 tra Lesmo Green e via Donatori di Sangue non lo si può certo affermare prima delle elezioni, visti gli espropri che questo comporta. Forse bisogna pensare ad alternative meno impattanti e costose”. Punto fermo restano le ciclabili. “ A partire da quella di Peregallo/stazione anche per questioni di sicurezza, ma anche le altre danno pregio al territorio e migliorano la qualità della vita dei lesmesi”.

Infine la richiesta, sottoscritta verbalmente da tutti i candidati, di non consumare ulteriore suolo. “Visti gli eventi estremi sempre più frequenti vogliamo proseguire su questa linea e preservare le poche aree agricole e boscate che rimarranno dopo la devastazione di Pedemontana. A parole tutti i candidati hanno dichiarato che rispetteranno le direttive della provincia in materia e la Legge Regionale 31 del 2014. Qualcuno nel programma però ha dimenticando di prendere anche questo impegno”.