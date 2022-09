Troppi casi di ansia tra i giovani: il comune stanzia il bonus psicologo per gli under 18

Il comune di Lesmo ha deciso di destinare il 5 per mille al bonus psicologo per i giovani lesmesi messi ko dalla pandemia. L'annuncio direttamente sulla pagina Facebook del piccolo comune brianzolo.

"L'amministrazione comunale - si legge sui social - consapevole dell’impatto che la pandemia covid 19 ha prodotto, in particolare sui giovani sui quali è stimato abbia portato ad un aumento del 25% di stati di ansia e depressione, ha deciso di destinare parte del contributo del 5 per mille degli anni scorsi all’attivazione di un bonus psicologico. Una misura in risposta anche alle esigenze del territorio e in coerenza con lo scenario evidenziato dagli attori sociali istituzionali che si occupano di adolescenti".

Possono accedere al bonus i giovani cittadini di Lesmo con un'età compresa tra gli 11 e i 18 anni (o che hanno almeno un genitore che risiede in paese); unica fascia di reddito per accesso (40 mila euro); tetto massimo di 500 euro a famiglia; contributo a fronte di rendicontazione e attestazione di avvenuto pagamento per spese di sostegno psicologico di psicologo iscritto all’albo;

Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate entro le ore 12 del 28 aprile 2023, inviandole a comune.lesmo@legalmail.it.