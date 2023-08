Tubature danneggiate dal maltempo, nel comune brianzolo cittadini senza acqua e gas

L'ondata di maltempo nel fine settimana ha provocato non pochi disagi in quel di Lesmo. Un fulmine ha infatti colpito le tubature conduttrici di acqua e gas danneggiandole e lasciando diverse zone del paese senza servizi.

I guai più seri nelle frazioni di Gerno e Peregallo dove diverse abitazioni sono ancora oggi senza gas. Nonostante l'intervento dei tecnici di Italgas, che hanno iniziato i lavori di ripristino nella mattinata di lunedì 28 agosto, e di quelli di Brianzacque, che già nella notte tra domenica e lunedì sono intervenuti per ricercare i tubi danneggiati e procedere con loro risistemazione, le operazioni si sono infatti rivelate più ostiche del previsto. A tenere aggiornate le famiglie - preoccupate per le mancanza di gas e acqua nelle loro abitazioni - sulle operazioni di ripristino, è in queste ore la stessa amministrazione comunale: "Siamo in continuo contatto con Italgas che si sta muovendo per risolvere al più presto il problema dell'interruzione della fornitura del gas in alcune zone di Lesmo - ha comunicato - Purtroppo nell'avanzamento dei lavori sono stati riscontrati ulteriori danni e il guasto si è rivelato più grave del previsto. Saranno necessarie ancora diverse ore di lavoro, gli addetti si stanno muovendo per cercare di ripristinare la fornitura".

La situazione sarebbe dovuta tornare alla normalità già nella giornata di martedì 29 agosto, ma così non è stato. Tanto che diversi cittadini hanno manifestato la loro preoccupazione, e in qualche caso il loro malcontento, sulle pagine social cittadine. "I tecnici stanno lavorando da due giorni, oggi supportati anche dalla Protezione Civile, ma per poter ripristinare la completa fornitura occorre una totale sicurezza. La particolarità del danno non ha consentito una corretta previsione della fine dei lavori" hanno infine chiarito dal comune.