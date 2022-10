Moratti: "Adesso è ufficiale: il San Gerardo è Irccs"

"Una decisione tanto attesa è oggi realtà. Era un obiettivo della nostra azione di governo e grazie all'impegno di tutti i soggetti chiamati in causa siamo riusciti a raggiungerlo. Un riconoscimento che rende merito a una struttura di eccellenza, punto di riferimento non solo della Brianza, ma di tutta Italia. Con il San Gerardo salgono a cinque gli Irccs di natura pubblica in Lombardia portando a 19 il numero complessivo di quelli presenti nella nostra regione, il numero più alto di tutte le regioni in Italia".

Così scrive sulla sua pagina Facebook Letizia Moratti, vice presidente e assessore al Welfare della regione Lombardia nel pomeriggio di mercoledì 12 ottobre. Proprio nella giornata di oggi c'è stata la firma del ministero riguardante la trasformazione in Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) dell’Ospedale San Gerardo di Monza, della Fondazione Mamma Bambino Monza Brianza e della Fondazione Tettamanti, che costituiranno un unico Ente (la Fondazione San Gerardo dei Tintori di Monza).

"Gli Irccs possono essere considerati a pieno titolo anche uno dei motori di sviluppo economico della regione, in un comparto e in un momento storico in cui è più che mai necessario incentivare la ripresa complessiva del sistema lombardo e nazionale -prosegue Letizia Moratti sui social -. Ringrazio il governo per aver mantenuto l'impegno. Il completamento del percorso che porta a un nuovo Irccs lombardo pubblico, dopo 40 anni, rappresenta un risultato di grande prestigio per tutta la sanità pubblica regionale, per la Brianza che vede premiata una sua eccellenza, e per l'intero Paese. La ripresa dell'Italia e della Lombardia dopo la pandemia passa anche dal pieno realizzarsi di queste eccellenze per una Sanità sempre più al passo coi tempi dove competenze, innovazione e ricerca possano essere messe al servizio della collettività con qualifiche di altissimo profilo anche nel panorama internazionale".

Cosa cambia per i cittadini

Per il cittadino del territorio non ci saranno cambiamenti in termini di livelli di assistenza. Il San Gerardo, infatti, continuerà ad essere, anche in questa nuova veste, l'ospedale di riferimento dell'area, con un valore aggiunto legato all'incremento dell'attività di ricerca, già presente, che sarà implementata anche in altre specialità diverse dalla pediatria e i cui risultati verranno poi trasferiti alla cura dei pazienti.

Negli ultimi 40 anni il San Gerardo è il primo IRCCS di natura pubblica a ricevere questo riconoscimento. Avrà quale area di ricerca la pediatria, confluendo in essa sia le attività svolte dal reparto di pediatria in senso stretto (con particolare riguardo ai tumori del sangue), attualmente gestito dalla FMBBM, che quelle attuate su bambini e interessanti altre specialità, quali le malattie rare, i disturbi del metabolismo, le neuroscienze, la neuropsichiatria infantile, la nefrologia, l'ortopedia, l'oculistica, presenti nell'Ospedale San Gerardo della ASST di Monza.

In questo modo si realizza un modello innovativo, primo in Italia, che vede l'attività di cura e di ricerca attuata sul bambino in modo trasversale, in tante specialità, assicurando continuità di cura tra settori diversi del nuovo IRCSS, in un'ottica di approccio integrato ai bisogni della persona. L'attività di cura e ricerca, se ristretta alla sola disciplina di riconoscimento (Pediatria), vede già ora l'Ospedale San Gerardo di Monza in integrazione con la Fondazione MBBM riconosciuto centro di "European Reference Network" - ERN su molteplici discipline. Dalle malformazioni cranio facciali su base genetica (ERN Cranio), malattie ematologiche rare (EuroBlooNet), malattie del fegato (Rare-Liver), malattie metaboliche congenite (MetabERN) e oncologia pediatrica (PaedCan ERN).

Inoltre, accanto a queste, è ampiamente sviluppata anche quella relativa ad altre patologie multifattoriali e complesse in età pediatrica (encefalopatie epilettogeniche a determinante genetica; sindromi malformative complesse). L'intensa attività di ricerca preclinica in aree di riferimento diverse (Neurologia, Ematologia e Immunologia, Pneumologia, Nefrologia) costituisce una straordinaria opportunità di integrazione e di trasferimento delle conoscenze tra le patologie dell'adulto a quelle in comune con l'età pediatrica.

