Tempi duri per chi abbandona i rifiuti: ecco chi a settembre riceverà una lettera dal comune

Prima arriveranno le lettere, poi i controlli, alla fine per chi non si sarà messo in regola arriveranno le sanzioni. Da settembre molti monzesi riceveranno una lettera dal comune con la quale verranno invitati a ritirare i sacchi rossi, quelli per la raccolta differenziata. Perché, grazie ad alcuni controlli, è emerso che molti cittadini non hanno ancora ritirato il kit per effettuare una corretta raccolta differenziata.

Questa un’ulteriore arma che l’assessore Giada Turato intende impugnare per contrastare il grave problema dell’abbandono dei rifiuti in città. Non solo: verranno posizionate altre telecamere (già acquistate) incrementando il sistema di videosorveglianza che già in parte è stato avviato e che negli ultimi mesi ha portato a individuare e sanzione alcuni cittadini che abbandonavano i rifiuti (spesso ingombranti) in giro per la città.

Una brutta abitudine che, purtroppo, non va in vacanza. Numerose le segnalazioni sui gruppi social di rifiuti abbandonati in giro per la città. Il caso più eclatante in via Vespucci, con una montagna di rifiuti davanti a uno degli ingressi del complesso degli alloggi comunali. “Abbiamo fatto incontri anche nei plessi degli alloggi comunali, proprio come nel caso di quelli di via Vespucci, o anche di via Giotto che soffre lo stesso problema – spiega l’assessore Giada Turato -. Previa comunicazione mi sono recata personalmente nei cortili con gli assessori Andreina Fumagalli e Ambrogio Moccia, insieme agli addetti comunali e a quelli dell’Impresa Sangalli”.

A questo punto si è passati anche al controllo delle utenze scoprendo che, nel plesso delle case comunali di via Vespucci, oltre la metà dei residenti non ha ancora ritirato i sacchi rossi per la raccolta dell’indifferenziata. “A settembre verranno inviate le lettere ai diretti interessati, invitandoli a recarsi negli uffici di Sangalli. Se anche questo invito cadrà nel nulla, allora passeremo ai controlli e infine alle sanzioni”