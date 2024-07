"Figlio mio, adesso davvero hai spiccato il volo": la lettera della mamma brianzola al figlio dopo la maturità

“Caro Flavio io, tuo papà e tua sorella Giulia da quando sei nato abbiamo cercato di farti alzare da terra come gli aquiloni. Abbiamo corso al tuo fianco anche quando mancavano le forze e il respiro. Oggi hai dimostrato a tutti che quell’aquilone si è innalzato. Il nostro augurio è ad maiora semper e che l’aquilone che è in cielo possa sempre trovare vento favorevole e trovare quella felicità tanto agognata e meritata. Grazie figlio”.

Così termina la lettera che Emanuela ha inviato alla redazione di MonzaToday, dopo che il figlio Flavio Foffa ha superato l’esame di maturità all’Istituto Alberghiero Olivetti di Monza, e che dopo le meritate vacanze si appresta a spiccare il volo nel mondo del lavoro. Il volto e la storia di Flavio sono famosi, non solo a Monza: Flavio ha 20 anni, è nato con la sindrome di Down e ha una grandissima voglia di vivere, di fare, di imparare e soprattutto di lavorare. La sua mamma, sempre attraverso la redazione di MonzaToday, l’anno scorso aveva ringraziato lo chef Vincenzo Butticé che aveva accolto nel suo prestigioso ristorante Flavio per un’esperienza di alternanza scuola lavoro. Una lettera con la quale ha voluto ringraziare il noto chef, siciliano di nascita ma ormai monzese d’adozione, che aveva davvero realizzato quell’inclusione che da anni si parla.

Adesso per Flavio si aprono davvero le porte del mondo del lavoro che gli permetteranno di dimostrare quello che ha imparato e soprattutto l’amore e la dedizione che ha quando entra in cucina. “Caro Flavio con la maturità si è chiuso il sipario all’Olivetti - scrive mamma Emanuela -. Sono stati 5 anni intensi, colmi di soddisfazioni e di sorprese. Hai acquistato tantissime competenze non solo nel tuo settore (la pasticceria, ndr), ma anche in laboratori extra”. E il ringraziamento va a tutti gli insegnanti e alla dirigente scolasticache hanno seguito Flavio e sono riusciti, non solo a trasmettere nozioni e competenze, ma soprattutto amore e passione per quel lavoro per il quale il giovane brianzolo si è dimostrato molto portato. Proprio come hanno potuto notare gli chef dei ristoranti Il Moro e Villa Reale dove Flavio ha svolto il suo percorso sul campo. E anche davanti alle telecamere della Rai che nei mesi scorsi ha realizzato proprio un servizio nella prestigiosa scuola monzese. Una scuola dove, come ha ricordato mamma Emanuela “sei stato accolto come tutti i ragazzi speciali. All’Olivetti abbiamo vissuto a tutti gli effetti la vera inclusione che dovrebbe essere la normalità. Ma non sempre è così purtroppo! Questi 5 anni sono stati per te Flavio un’isola felice. Il finale è stata la maturità. Hai affrontato questa grande sfida con consapevolezza, tenacia e responsabilità che contraddistinguono la tua personalità. È stato l’ultimo step di 5 anni che hai affrontato con estrema serenità, tanta voglia di fare, di imparare, di mettersi in gioco. Certo ci sono alcuni momenti che sei ‘caduto’, ma sei sempre stato una fenice. Hai lavorato, studiato e quando stavi per prepararti per questo grande traguardo ripetevi ogni giorno: ‘Mamma, dai ripetiamo’ perché ci tieni a fare una bella figura, e ad essere entrato nell’aula per sostenere l’orale perché, come dici tu, ‘Ho studiato e sono tranquillo’”.

E il ricordo corre a pochi giorni fa quando Flavio ha varcato quella porta e si è seduto davanti alla commissione per dimostrare, non solo quanto aveva studiato, ma soprattutto quanto valeva. Dietro, ad assistere a quella prova, la sua mamma, il suo papà e la sorella Giulia più in ansia di lui che hanno ricordato non solo il suo straordinario percorso scolastico ma anche quel percorso di atleta che Flavio aveva intrapreso entrando nella squadra Special Olimpics ricordando ai suoi cari che “Ho tentato e ho vinto con tutte le mie forze”. E anche questa volta ha vinto.