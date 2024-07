"Una passione infinita per il suo lavoro": la lettera orgogliosa della moglie per il marito, noto medico brianzolo

Celebrare i successi professionali, e non solo, della persona che le è accanto da ben 30 anni.

Sono parole piene di stima e orgoglio quelle di Paola Pellizzoni, moglie del noto chirurgo seregnese Giovanni Carlo Ferrari, primario della Divisione di Chirurgia Oncologica Mininvasiva dell'ospedale Niguarda di Milano. A pochi giorni dal loro 30esimo anniversario di matrimonio la moglie del chirurgo ha infatti inviato una missiva al sindaco Alberto Rossi per celebrare la figura del marito, talentuoso chirurgo che lo scorso 4 luglio ha segnato un importante traguardo per quel che concerne la chirurgia robotica trattando, per la prima volta in Europa, due tumori al colon destro attraverso l'emicolectomia con l'ausilio del robot DaVinciSinglePort.

Un primato che Paola ha voluto festeggiare scrivendo direttamente al primo cittadino, mettendolo al corrente di quanto fatto dal marito e sottolineando non solo la grande passione di Ferrari per il suo lavoro ma pure il suo spessore umano che negli anni lo ha reso conosciuto e molto amato da tanti cittadini seregnesi.

"Un risultato rivoluzionario"

"Buongiorno signor sindaco - recita il testo della missiva - leggo sempre e gioisco con orgoglio quando pubblica gli eccellenti risultati che i nostri concittadini ottengono in ogni ambito. Per questo vorrei portare alla sua conoscenza e a quella dei seregnesi un grande risultato, un nuovo primato europeo ottenuto nel campo della chirurgia robotica dal dottor Giovanni Carlo Ferrari, residente a Seregno fin da bambino e primario della Divisione di Chirurgia Oncologica Mininvasiva dell'Ospedale Niguarda di Milano. Con la sua équipe medico infermieristica, lo scorso giovedì 4 luglio, il dottor Ferrari ha infatti eseguito i primi due casi in tutta Europa di emicolectomia destra (tumore del colon destro) con l'ausilio del robot DaVinciSinglePort. Un approccio rivoluzionario perché con il sistema DaVinciSinglePort è possibile eseguire interventi chirurgici mininvasivi complessi con una singola incisione e il chirurgo può muoversi con maggior precisione offrendo numerosi vantaggi per il paziente e una migliore qualità della vita. Tutto questo in un ospedale pubblico come Niguarda, vicinissimo a noi".

"Dedizione al lavoro e alla famiglia: un regalo per dirgli grazie"

Poi, la precisazione: "Il dottor Ferrari è mio marito. È completamente all'oscuro di questa mia iniziativa. Ma è un regalo che vorrei fargli come ringraziamento per la passione e dedizione al suo lavoro, che svolge esclusivamente in ospedale, ai suoi pazienti e alla nostra famiglia (pochi giorni fa abbiamo festeggiato 30 anni di matrimonio). In molti a Seregno hanno avuto modo di conoscere la sua umanità e professionalità".

Le parole cariche di stima e affetto di Paola non potevano che colpire il sindaco Rossi. Che infatti le ha pubblicate integralmente sulla sua pagina Facebook. Condividendo l'orgoglio di avere fra i suoi concittadini una persona della levatura di Ferrari: "Condivido con tutti voi una mail che mi è arrivata negli scorsi giorni e che ho trovato bellissima sia per quello che racconta, che per la tenerezza di chi l'ha scritta - ha postato a proposito - Che dire. Complimenti al dottor Ferrari. E complimenti anche alla signora Paola che mi ha scritto la mail".