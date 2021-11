A lezione (gratis) di autodifesa con i campioni del ring

Sapersi difendere è importante: ma ancora di più riconquistare quell'equilibrio e quell’autostima verso se stesse che, soprattutto nelle situazioni di violenza domestica, permettono di reagire e di denunciare.

Per aiutare le ragazze e le donne a prendere coscienza di sé, della propria mente, del proprio corpo e di difendersi nelle situazioni di pericolo i campioni del ring Alessio Martino e Luciano Lombardi organizzano a Monza uno stage gratuito di autodifesa e di anti aggressione.

L'appuntamento è per sabato 4 dicembre alle 10.30 nella palestra Sport Village di via Campanella dove Martino e Lombardi spiegheranno alle partecipanti (di tutte le età e con qualsiasi formazione sportiva, ma anche alle donne che da anni non praticano sport) come comportarsi di fronte all'aggressore.

Il progetto, che si chiama "Guantoni in rosa", era iniziato prima della pandemia con Brianza Fighting e oggi Martino ha deciso di riprenderlo. "È importante ricordare che la conoscenza e la pratica delle tecniche di difesa aiuta nel momento stesso in cui è necessario difendersi, ma è altrettanto importante rivolgersi tempestivamente alle forze dell’ordine denunciando l’accaduto e la situazione di pericolo - spiega Martino -. Ho condiviso la mia iniziativa con Laura Della Bosca, una donna impegnata nella lotta per l’eliminazione di questa seria realtà e che mi affiancherà all’evento".

Il monzese Alessio Martino, campione italiano di muay thai, da anni è impegnato in progetti sociali contro il bullismo e contro ogni forma di violenza, fisica e psicologica. "<

Lo sport aiuta - aggiunge -. Anni fa una mia allieva mi ha raccontato che, proprio grazie ai miei corsi di autodifesa, ha recuperato l’autostima e quella capacità fisica e mentale di intervenire e di agire correttamente in situazioni di pericolo. Si era trovata di fronte a una violenta lite tra una coppia di fidanzati ed è riuscita ad intervenire evitando il peggio".

Per partecipare allo stage telefonare al 347.4578816 oppure inviare un'email a alessiomartino@live.com