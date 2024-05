Donne a lezione con il campione, un corso di autodifesa gratis a Monza

Lezioni gratuite di difesa personale per donne col grande campione monzese. Venerdì 10 maggio dalle 14 alle 16 l’area "Energy Spring Park" di via Philips a Monza ospiterà "Guantoni in rosa", l'evento in collaborazione con la palestra "Brianza Fighting" di Villasanta e il supporto di Gruppo Cima e Rbo Investment dedicato a tutte le donne desiderose di apprendere le tecniche di autodifesa e rafforzare la propria sicurezza personale. A fare da maestro, in un corso che unirà teoria e sessioni pratiche, il campione monzese Alessio Martino, Bronzo ai Campionati Europei di Muay Thai. Martino guiderà infatti personalmente le partecipanti attraverso le tecniche essenziali per difendersi efficacemente in situazioni di pericolo.

“Sono entusiasta per l’avvicinarsi di questo importante evento che speriamo possa essere accolto dal maggior numero di donne possibili - ha commentato l'head coach e maestro di Muay Thai - È fondamentale che le donne si sentano sicure e in grado di difendersi in qualsiasi situazione. Attraverso questo corso, non solo forniremo conoscenze pratiche, ma anche un senso di empowerment e fiducia in sé stesse. Non vedo l'ora di incontrare tutte le partecipanti e guidarle lungo questo percorso di autodifesa e crescita personale".

"Il programma della giornata include una parte didattica approfondita seguita da un coinvolgente momento pratico. Sarà un'opportunità senza pari per tutte le partecipanti di acquisire fiducia in sé stesse e sentirsi più sicure nel proprio ambiente" aggiungono gli organizzatori. "Il nostro spazio, l’area Energy Spring Park è da sempre dedicato a iniziative dedicate al territorio - conclude infine GianMaria Bellazzi, volto dell’area Energy Spring Park - Siamo orgogliosi di ospitare 'Guantoni in Rosa' e di contribuire all'offerta di un'esperienza formativa e motivante per tutta la cittadinanza. Con questo evento, ribadiamo il nostro impegno sociale nel creare un ambiente inclusivo e protetto, dove ogni individuo possa sentirsi supportato nel proprio percorso di crescita e sicurezza". Ancora qualche posto disponibile. Ai partecipanti è richiesto di indossare abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica.