Libri al buio (a 1 euro) ma titolo e copertina restano un mistero

Niente titolo e nemmeno copertina. Solo tre indizi e un appuntamento al buio con... un libro. Un incontro con una storia scelta alla cieca che potrebbe essere la lettura giusta. A lanciare l'iniziativa è stata la casa editrice Leone Editore di Monza. Dal 7 al 30 novembre porte aperte nella sede di corso Milano 19 dalle 10.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì, per l'iniziativa libri al buio. "Si tratta di libri editi da Leone Editore già impacchettati contenenti tre indizi per fornire al lettore qualche elemento di massima per scegliere tra cui il genere" spiega Giovanna Ricchiuti, redattrice della casa editrice che a Monza è presente da dieci anni.

Un centinaio di titoli, dalla narrativa di genere sentimentale ai thriller passando per i romanzi storici e i tascabili bilingue, al prezzo speciale, al buio, di un euro.

"Volevamo entrare in contatto con i lettori di Monza e abbiamo pensato che aprire direttamente le porte della casa editrice potesse essere il modo migliore per farlo. Con l'avvicinarsi del Natale l'iniziativa può anche essere potrebbe un modo per pensare a qualche regalo".

Un'iniziativa che non è proprio una novità tra le trovate creative della casa editrice. "Al Salone del Libro di Torino lo scorso anno avevamo sperimentato qualcosa di simile: abbiamo proprosto dei libri alla cieca abbinati in base al segno zodiacale. E' stata un successo: l'idea era divertente e aveva attirato molto pubblico così abbiamo pensato di sperimentarla nuovamente sia nelle prossime fiere che qui, direttamente in casa editrice".