I falsi account sulla prestigiosa scuola brianzola dove compaiono calunnie e insulti

L’istituto Floriani preso di mira dagli hacker, con la creazione di account anonimi sui social con il nome della stessa scuola di Vimercate. Su questi social sarebbero comparse affermazioni offensive nei confronti degli studenti. Accuse e calunnie pesanti, che in alcune casi, sarebbero state associate anche a foto. Tanto che il dirigente Daniele Zangheri non appena è venuto a conoscenza del fatto si è subito rivolto alle autorità competenti ed ha sporto denuncia, per difendere l’istituto e i suoi studenti. Poi nei giorni scorsi ha reso nota la vicenda, pubblicando anche sul sito della scuola una circolare in cui racconta quanto accaduto e i provvedimenti presi.

“Si comunica che su Instagram e altri social sono stati rilevati account anonimi a nome Floriani – si legge nel documento -. Su tali account sono comparse affermazioni offensive e calunniose nei confronti di studenti dell'Istituto, anche con riferimenti etnici e di genere con aggiunta di immagini. Tale attività è riconducibile a ipotesi di reato quale calunnia, nonché utilizzo improprio del nome dell'istituto e della famiglia a cui la scuola è intitolata”. Zangheri ha annunciato di aver già sporto denuncia alle autorità competenti che avvieranno le indagini per oscurare le chat e per risalire ai presunti colpevoli.

“Si ricorda a tutti gli studenti che le ipotesi di reato sopra indicate sono riconducibili a reati penali – aggiunge il dirigente scolastico - in presenza di reati accertati a carico di minori, viene indicato come responsabile anche il genitore o chi ne esercita la podestà. Si richiama pertanto l'attenzione di tutti al rispetto della legge in primo luogo, e delle persone, affinché una critica o un'osservazione non degeneri mai in offese, calunnie, diffamazioni, insulti, anche a sfondo di genere ed etnico”.

Il Floriani è uno dei più grandi e più importanti istituti superiori della Brianza. Numerosi gli indirizzi di studio presenti nella struttura di Vimercate. Accanto al liceo delle scienze umane (opzione economico sociale), ci sono gli indirizzi per servizi per la sanità e l’assistenza sociale (anche serale), servizi commerciali (anche con specializzazione in web community), made in Italy, manutenzione e assistenza tecnica, operatore meccanico.Un istituto molto prestigioso, con importanti percorsi e progetti che hanno visto in questi protagonistiu gli studenti anche con esperienze all'estero.