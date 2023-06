La scuola che sostiene la mensa dei poveri

L'appuntamento era per questa mattina, 7 giugno, nel cortile della scuola. Qui, a bordo del loro furgoncino, frate Celestino Pagani, responsabile della mensa dei poveri del santuario delle Grazie, e frate Marco Tomasi, sono stati accolti col sorriso dagli studenti e insieme si sono messi subito al lavoro. L'obiettivo? Stipare all'interno del furgoncino i pacchi con i prodotti alimentari raccolti dai ragazzi per aiutare le persone bisognose della città.

Nello specifico la scuola che ha dato vita all'iniziativa è il liceo Zucchi, dove grazie a un'idea della docente Stefania Brambilla e della dirigente scolastica Rosalia Natalizi Baldi gli studenti sono stati coinvolti in progetto educativo volto a conoscere le realtà caritative della città e a spendersi in opere di solidarietà. A tal proposito si è scelto appunto di sostenere gli utenti della mensa dei poveri del santuario dei frati minori, luogo da sempre deputato a fornire pasti caldi, ascolto e conforto agli indigenti della città. "Crediamo che la formazione dei ragazzi non passi solo da una disciplina severa ma anche dalla loro conoscenza e avvicinamento ai fenomeni più complessi della società - ha spiegato la dirigente - E prestare attenzione al prossimo, a partire dal compagno di banco, fare qualcosa per l'altro, sono fra quei valori irrinunciabili che vorremmo divenissero uno stile di vita per tutti i nostri studenti. Abbiamo dunque pensato a questa raccolta speciale, in accordo con gli studenti rappresentanti del consiglio d'istituto, posizionando all'entrata della scuola un contenitore dove ognuno di loro, in maniera del tutto anonima e prima di entrare in classe al mattino, ha lasciato gli alimenti".

Che sono stati appunto poi smistati in grandi scatoloni e stipati nel furgoncino di frate Celestino per essere trasportati nella mensa di via Montecassino. Un'iniziativa che gli studenti hanno accolto con grande entusiasmo, contenti di aiutare gli utenti della mensa. Che non conoscono ma che pure sanno essere parecchio bisognosi. Dimostrando grande sensibilità.

E non è certo la prima volta. Ancora qualche tempo i ragazzi della sezione musicale sono infatti andati a suonare all'interno dell'hospice delle Grazie, per rallegrare la degenza dei malati terminali. Per i due frati del santuario monzese anche un regalo speciale: la visita dello storico istituto, sorto sulle vestigia di una chiesa romanica e divenuto con i gesuiti (non a caso) scuola per giovani poveri e meritevoli (grazie al lascito del monzese Bartolomeo Zucchi), con gli studenti che hanno fatto da guida. "L'idea di base è quella che tali iniziative possano realizzarsi con continuità" ha spiegato ancora la dirigente Natalizi Baldi. Confermando la voglia della scuola di partecipare attivamente alla vita della città e di distinguersi per l'esaltazione e la trasmissione agli studenti dei valori civici. Perché i giovani studenti, siano i migliori uomini di domani.