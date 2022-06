Alle porte di Monza il grande lido con piscine, ristoranti e palestre

Aree verdi, spazi riservati ai giochi e al fitness (alcuni all’aperto altri al chiuso), scivoli e piscine. Questo il nuovo lido inaugurato questa mattina, martedì 7 giugno, a Sesto San Giovanni, alle porte di Monza. Sulle ceneri della ex Carmen Longo è stato realizzato il nuovo centro che permetterà di sentirsi in vacanza anche a chi, questa estate, rimarrà in città. Il parco acquatico, alle porte di Monza, è dotato di 4 spazi d’acqua, un ristorante-bar, due palestre, un solarium e aree verdi.

I lavori sono stati interrotti dall'emergenza sanitaria poi, appena possibile, gli operai si sono rimessi al lavoro per consegnare per quest'estate uno spazio di mare in città. Il plesso è formato da una piscina principale con un’ampia gradinata di accesso, una piscina per i bimbi più piccoli accompagnati dai genitori, uno Spray park con scivoli, attrazioni e giochi d’acqua - per i bimbi da 6 a 12 anni -, con una panca dedicata ai genitori che vogliono osservare i bambini mentre giocano in acqua. E in più ci sarà una zona con 6 grandi scivoli “sliding hill”.

Lo spazio si estende su 11mila metri quadrati.