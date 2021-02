Sei scivoli 'sliding hill', tre piscine, aree giochi, negozi: il nuovo parco acquatico milanese

Aree verdi, spazi riservati ai giochi e al fitness, scivoli e piscine. A Sesto San Giovanni si continua a lavorare per costruire il nuovo lido estivo che sorgerà sulle ceneri dell'ex Carmen Longo e che sarà un vero e proprio parco acquatico nella cittadina milanese.

"Dopo la prima gettata per le fondamenta della palazzina che ospiterà la palestra, gli spogliatoi e le attività commerciali, sono iniziati i lavori per le costruzione dei muri dei locali interrati ovvero spogliatoi e palestra", ha annunciato mercoledì il primo cittadino di Sesto, Roberto Di Stefano, chiarendo che il cantiere è ormai pienamente in funzione dopo lo stop causa covid.

“Presto avremo un lido estivo da oltre 10.000 metri quadrati adatto per le famiglie, con giochi, spazi fitness, aree verdi, servizi commerciali. Un impianto moderno ed efficiente che diventerà un punto di aggregazione per i sestesi e non solo. I lavori procedono bene e siamo molto soddisfatti”, ha sottolineato il primo cittadino.

Il cronoprogramma è già stilato. Una volta realizzata la palazzina, i lavori si concentreranno sulla realizzazione delle tre vasche: una piscina principale con un’ampia gradinata di accesso, una piscina per i bimbi più piccoli accompagnati dai genitori, uno Spray park con scivoli, attrazioni e giochi d’acqua - per i bimbi da 6 a 12 anni -, con una panca dedicata ai genitori che vogliono osservare i bambini mentre giocano in acqua. E in più ci sarà una zona con 6 grandi scivoli “sliding hill”.

"Oltre al restyling delle vasche, verranno realizzati spazi multifunzionali sportivi, aree verdi, zona solarium e attività di ristorazione e bar. Inoltre, verrà realizzata anche un’ampia gradinata di accesso alla vasca principale", ha concluso l'amministrazione comunale in una nota.