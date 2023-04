Liliana Segre cittadina onoraria di Monza

La senatrice Liliana Segre è cittadina onoraria del comune di Monza. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità, nella seduta di giovedì sera, la delibera di “Conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre”.

La proposta è nata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, composto dalla Presidente Cherubina Bertola e dai Vicepresidenti Massimiliano Longo e Francesco Racioppi. Tra le motivazioni inserite nell’atto deliberativo “l’alto valore morale ed educativo del suo ruolo e quale testimone autorevole degli orrori nazisti; l’attività di conservazione della memoria e il contributo dato alle giovani generazioni per la conoscenza della storia; la sua testimonianza di vita tesa a costruire un presente e un futuro di pace, in un comunità basata sul rispetto della umana dignità e sul riconoscimento del valore di tutti e di ciascuno, fondamento di una società democratica e pluralista”. Il consiglio ha anche deliberato di promuovere e sostenere ogni iniziativa volta ad offrire alle scuole, agli istituti formativi della città e alle giovani generazioni occasioni di crescita civile ed umana.

“Abbiamo costruito il testo della delibera grazie a un percorso condiviso – spiega la presidente Cherubina Bertola – tenendo conto delle diverse rappresentanze politiche che siedono in aula: il metodo partecipativo e il lavoro corale hanno consentito di approvare ieri all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre. Nelle prossime settimane troveremo l’occasione più idonea per procedere alla consegna pubblica di questo importante riconoscimento”.

Che cos’è la cittadinanza onoraria

La cittadinanza onoraria, così come disciplinata dal Regolamento del consiglio comunale, è un riconoscimento concesso dal comune di Monza ad una persona, non residente, che, per motivi diversi, è ritenuta legata ai principi ed ai valori della Comunità per il suo impegno e le sue opere.