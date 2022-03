Il tir della prevenzione Lilt fa tappa anche in Brianza: visite gratis

La prevenzione è l'arma più importante che abbiamo a disposizione per prevenire i tumori. Purtroppo durante i due anni della pandemia in molti hanno rinviato questo appuntamento.

Adesso è arrivato il momento di farsi visitare. Dal 19 al 23 marzo l'ambulatorio mobile della Lega italiana lotta contro i tumori (Lilt) di Milano Monza e Brianza farà tappa in diverse città del Milanese e della Brianza con visite gratuite (fino ad esaurimento posti). L'iniziativa è promossa in occasione della 21esima Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, ed è stata promossa con il contributo di Regione Lombardia e grazie al sostegno di SC Johnson e Europ Assistance.

Il viaggio dell’ambulatorio mobile sarà inaugurato sabato 19 marzo alle ore 11.30 a Milano ai Giardini di via Palestro alla presenza di Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute del comune di Milano, e Gianfranco Scaperrotta, responsabile della Struttura semplice di diagnostica senologica dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano.

In Brianza l'ambulatorio mobile arriverà mercoledì 23 marzo a Mezzago, in via Concordia. Dalle 9 alle 13 sono in programma le visite senologiche, dalle 14 alle 18 quelle di prevenzione del tumore alla pelle.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana: 19 marzo a Milano in via Palestro (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 visite di prevenzione dei tumori alla pelle); domenica 20 marzo a Legnano in piazza San Magno (dalle 9 alle 13 visite di valutazione del rischio cardiovascolare, dalle 14 alle 18 visite di prevenzione dei tumori della pelle e visite senologiche); il 21 marzo ad Arese in piazza XI Settembre (dalle 9 alle 13 visite di valutazione del rischio cardiovascolare, dalle 14 alle 18 visite senologiche); il 22 marzo a Milano in via Padova, adiacente all'Ufficio anagrafe del comune di Milano (dalle 9 alle 13 visite senologiche e dalle 14 alle 18 visite di prevenzione dei tumori della pelle).

Per accedere alle visite sarà sufficiente mettersi in fila e seguire le indicazioni dei volontari Lilt presenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Inoltre per l'occasione sarà possibile anche bottiglie di olio extra vergine d’oliva, simbolo della campagna e ingrediente fondamentale di piatti sani ed equilibrati.