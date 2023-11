A Monza il grande ambulatorio per la riabilitazione e il sostegno ai malati di tumore

Per i malati di cancro di Monza e della Brianza adesso arriva un aiuto in più. Si tratta dell’ambulatorio di riabilitazione oncologica e il servizio di psico-oncologia attivati all’interno di Casa Lilt, la rinnovata e ampia sede della Lega italiana lotta contro i tumori di via San Gottardo 36.

Riabilitazione fisica

Al secondo piano della struttura è stata inaugurata la riabilitazione oncologica con la presenza di un’équipe multidisciplinare che offre una presa in carico riabilitativa globale dei pazienti con una nuova palestra e 2 sale di fisioterapia. L’accesso ai servizi di riabilitazione fisica avviene con una visita fisiatrica preventiva, per definire il trattamento fisioterapico necessario, effettuato da personale sanitario qualificato. Attualmente i servizi disponibili sono: la riabilitazione motoria e posturale, in grado di aiutare il paziente a gestire la sintomatologia dolorosa e a recuperare mobilità, e il trattamento del linfedema, che potrebbe insorgere, ad esempio, anche a distanza dall’intervento di tumore al seno. Nei primi mesi del 2024 sarà disponibile anche la riabilitazione del pavimento pelvico.

Un aiuto per il recupero globale della persona

A coordinare il servizio di riabilitazione oncologica è la dottoressa Ornella Irma Mauri, già primario della Riabilitazione specialistica della Fondazione Irccs San Gerardo di Monza. “Ci sono patologie oncologiche che determinano disabilità residua di vario grado - spiega la dottoressa Mauri -. Pensiamo ai postumi di chirurgia mammaria. In questo caso la riabilitazione ha l’obiettivo di favorire il corretto recupero globale della persona, attraverso la valutazione dei deficit che si inseriscono nella complessa dinamica del movimento e il recupero dell’immagine corporea delle pazienti operate al seno. A Casa Lilt si costruisce un progetto riabilitativo individuale, che può comprendere, in base alle necessità specifiche, tecniche di rieducazione motoria, esercizi per il recupero dei deficit funzionali o della forza, trattamenti di linfodrenaggio manuale, bendaggio elastico in caso di linfedema, rieducazione posturale e rieducazione al movimento”. Si tratta di una presa in carico che prosegue anche con consigli utili per la cura della persona, indicazioni necessarie per la prevenzione delle complicanze e l’ottimizzazione dei risultati raggiunti attraverso il trattamento riabilitativo.

L'aiuto psicologico

La diagnosi di tumore determina anche un profondo trauma nelle persone che la ricevono, richiedendo una grande capacità di riadattamento. Un cambiamento che investe non solo la dimensione fisica ma anche quella psicologica. Per questo Lilt ha avviato anche un servizio di psico-oncologia, che si pone l’obiettivo di offrire un adeguato supporto psicologico al paziente oncologico e ai suoi caregiver e familiari. I servizi sono rivolti a pazienti che nella fase diagnostica iniziale necessitano di sostegno per affrontare l'angoscia e l'incertezza che caratterizzano le prime fasi diagnostiche. Allo stesso modo, pazienti in fase acuta di malattia, sottoposti a terapie, ricevono supporto per gestire gli effetti collaterali psicologici ed emotivi. Ai caregiver oncologici viene fornito un supporto specifico per alleviare il carico emotivo e fisico derivante dall'assistenza continua. Lo psico-oncologo Lilt Davide Ferraris, psicoterapeuta in formazione ad approccio Integrato è il coordinatore del servizio di psico-oncologia ricorda che:“È importante per i pazienti oncologici trovare un nuovo equilibrio personale e familiare durante e dopo la malattia. Preoccupazioni, stress e disagio possono essere conseguenze del nuovo stato di salute. Per questo un supporto psicologico aiuta nel necessario percorso di adattamento”. L’accesso al primo incontro con lo psicologo è gratuito, come valutazione per la presa in carico dell’assistito.

Sportello assistente sociale

Al terzo piano è attivo anche lo Sportello Assistente Sociale, tutti i venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, a disposizione dei pazienti oncologici più fragili da un punto di vista socio-economico. Per necessità è possibile contattare Greta Messerescrivendo a greta.messere@legatumori.mi.it o telefonando al numero 02 4952.1621 nel giorno e negli orari di attività.

I servizi riabilitativi si possono richiedere con accesso dal sito www.legatumori.mi.it sul form di prenotazione, selezionando la prestazione desiderata, oppure contattando Casa LILT ai seguenti recapiti:spmonza@legatumori.mi.it; tel. 039.39.02.503 (lun-ven ore 10-17).