L'umanizzazione delle cure si può: ecco dove (e come)

“La cura è umana quando è preservata la differenza, l’eterogeneità tra il nome proprio e il numero. Il problema dell’umanizzazione è di non dimenticare che dietro il numero c’è il volto”.

Per celebrare il World Cancer Day 2023, giovedì 2 febbraio alle 21 al teatro Manzoni di Monza, la Lega italiana lotta ai tumori (LILT) Milano Monza Brianza invita a una Lectio Magistralis dello psicoanalista e scrittore Massimo Recalcati sul tema dell’umanità delle cure (ingresso libero).

Un’attenzione al paziente a 360 gradi, con una presa in carico capace di considerare ogni aspetto della persona.L’impegno di LILT va da sempre in questa direzione, per mettere in primo piano il malato ancora prima della sua malattia. Nell’approccio terapeutico è indispensabile attuare una modalità attenta all'individuo, capace di prendere in considerazione tutti gli aspetti, anche psicologici e relazionali. Ed è questo approccio a guidare anche i servizi di Casa Lilt, il nuovo polo di prevenzione e assistenza oncologica di Monza e della Brianza aperto a Monza a dicembre 2022.

In via San Gottardo saranno attivi dal mese di febbraio servizi socio-assistenziali per i pazienti oncologici del territorio, grazie alla presenza di una assistente sociale, ogni giovedì e venerdì. A seguire verrà avviato anche un servizio di supporto psicologico per i pazienti e i loro famigliari. Dopo la partenza dell’attività ambulatoriale, LILT ha voluto dare spazio all’assistenza, psicologica ma anche socio-economica, con servizi che permettono di ridurre l’impatto del tumore sulla qualità di vita dei pazienti oncologici.

“Close the Care Gap” è proprio il tema dell’edizione 2023 del World cancer Day che mette in rilievo la possibilità di ridurre l’impatto globale del tumore grazie alla capacità di fare squadra e sistema. La lettura magistrale con Massimo Recalcati aiuterà a comprendere come la relazione terapeutica sia di fatto un incontro fra persone, il paziente che chiede aiuto e il professionistacapace di darglielo, ciascuna con le sue peculiarità.